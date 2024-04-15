“dsamohe.gov.jo“ نتائج المنح والقروض 2024 بالاردن وزارة التربية والتعليم العالي 

نتائج المنح والقروض 2024، تقدم طلاب كثيرون بالمملكة الأردنية الهاشمية بطلبات الى وزارة التربية والتعليم لتغطية مصاريف الدراسة من خدمة المنح والقروض التي يقدمها عدد من اللواءات بإشراف الوزارة، وظهرت اليوم النتائج النهائية والتي كان ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، وقد استقبل المقبولين رسائل نصية تتضمن النتيجة، وسنوضح لكم اليوم في هذا المقال رابط طريقة الاستعلام عن نتائج المنح والقروض والشروط المطلوبة.

نتائج المنح والقروض 2024 بالاردن وزارة التربية والتعليم العالي المنح والقروض يستفيد منها آلاف الطلاب بالأردن في مراحل دراسية مختلفة بالدبلوم أو البكالريوس، وقد قام ثلاثة وثلاثون لواء بالمملكة بتغطية مرحلة البكالريوس كاملة تغطية جزئية وكلية، كما قام ثمانية عشر لواء بتغطية جزئية لمرحلة الدبلوم كاملة ايضا بنسبة 100%، ويرغب جميع المتقدمين الى هذه المنح في معرفة نتائج المنح والقروض 2024 لذا سنستعرض لكم فيما يلي طريقة وخطوات الاستعلام : الدخول الى الموقع الرسمي لعرض نتائج المنح والقروض وذلك عبر الضغط على هذا الرابط.

من الخيارات المتاحة انتقل الى “المنح والقروض الداخلية”.

ثم إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

بالأخير قم بالضغط على “النتائج”.

سيتم استعراض النتيجة النهائية لطلب المنحة الخاص بالطالب.

شروط المنح والقروض 2024

بإمكان الطالب الذي تتوافر فيه الشروط التي وضعتها وزارة التعليم الأردنية للمنح والقروض أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم الحكومي وينتظر النتيجة المعلنة، وقد ظهرت مؤخرا نتائج المنح والقروض 2024 وتم اختيار أصحاب الأولوية ممن تنطبق عليهم الشروط والتي جاءت على النحو التالي :