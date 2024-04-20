احدث كشوفات هنا .. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة الأخيرة عبر مظلتي Mazalti

يعد رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من أكثر الموضوعات التي يزداد الحديث عنها في مختلف محافظات العراق، حيث يرغب المواطنون في معرفة إذا كانوا من ضمن الأسماء المستحقة لهذا الدعم الاجتماعي، حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا البرنامج من أجل تقديم مساعدات مادية للفئات المحتاجة وسيتم الإعلان عن الأسماء المستحقة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث قام الآلاف من المواطنين بتقديم الأوراق اللازمة للحصول على هذا الدعم، وستقوم الوزارة بالإعلان عن الكشوف بعد بضعة أيام، ويستطيع جميع المواطنين الاطلاع على أسماء المستفيدين من هذا الدعم من خلال الموقع الرسمي الذي توفره الوزارة وسوف يتم الكشف عنهم بشكل تدريجي بحيث يظهر الكشوف في المحافظات الأقل عدداً من المستفيدين ثم المحافظات الأكبر، وتحرص الوزارة على تقديم هذه المساعدات إلى الفئات المحتاجة والتي تستحق الدعم، ولهذا حددت بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط أن تكون الأسرة ذات دخل المحدود أو لا يوجد لها عائل كما يتم تقديم الدعم للمطلقات والأرامل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مظلتي

بمجرد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عنها بكل سهولة عبر منصة مظلتي، وهي المنصة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: