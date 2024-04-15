“تليفون جامد” احدث موبايل سامسونج : إمكانياته تفوق منافسيه ب 3 مرات.. مفهوش عيب واحد

احدث موبايل سامسونج التي تصدره شركة سامسونج التي تمتلك شعبية كبيرة بانتاجها مجموعة من الهواتف الذكية المميزة فهي من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الهواتف بحيث أن الشركة تنتج هواتف بإصدارات مميزة من حيث الشاشة وتصميم الهاتف والذاكرة وقدرة الهاتف على مقاومة الماء والغبار بالإضافة للذاكرة المميزة والكبيرة.

احدث موبايل سامسونج

احدث موبايل سامسونج S 23 بلس فهو من الهواتف التي تمتلك مجموعة كبيرة من المزايا المتوفرة في تصميم الهاتف من حيث القدرة على مقاومة الماء والغبار ، بالإضافة لدعمه شبكات الجيل الخامس، مع ميزة الكاميرا بجودة عالية التي يمكن من خلالها التقاط الصور وأجمل اللحظات المميزة وتسجيل الفيديو.

مزود بشريحة إلكترونية بالإضافة لحجم الشاشة المميز بحيث تبلغ 8.9*78.2*163.4، وحجم الذاكرة يصل ل 16 جيجا بايت للتخزين ووزن الهاتف يبلغ 234 جرام مع بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 45 وات، يحتوي على الهاتف على 5 كاميرات بدقة عالية تمكنك من التقاط أجمل الصور مع الصور السيلفي المميزة.

مميزات احدث موبايل سامسونج

يمتلك احدث موبايل سامسونج S23 بلس مجموعة كبيرة من المميزات في التصميم والإمكانيات عالية الجودة فهو مصمم بإضافة العديد من التقنيات المميزة للهاتف، ومن تلك المميزات ما يلي:

تبلغ دقة الكاميرا الخلفية للهاتف 200 ميجا بكسل والكاميرا الأخرى تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، مع كاميرا التصوير من بعد بدقة تبلغ 10 ميجا بكسل مع إمكانية التقريب البصري.

الهاتف متوفر باللون الليموني والأزرق والفانتوم واللافندر والكريمي والأزرق السماوي.

يمكن تسجيل الفيديو بدقة تصل ل 8k.

يتوفر الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت و512 جيجا بايت.

حجم البطارية 5000 مللي أمبير وهو يدعم الشحن السريع 45 وات.

زاوية الكاميرا تبلغ سعتها 50 ميجا بديل عن 200 ميغا بكسل مع وجود إمكانية التقريب الرقمي.

أحدث موبايل سامسونج S24

يعتبر هاتف سامسونج S24 أحدث موبايل سامسونج أطلقته الشركة، ويتميز هذا الهاتف بعدة مميزات كالآتي: