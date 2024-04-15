LINK موقع الوجبة الاخيرة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 استخراج كشوفات مظلتي

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة 2024 قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن عدة أمور تخص هذا الأمر، كما صرحت بإطلاق 4 مرتبات مالية خلال عام 2024، وتسعى من وراء تقديم هذه المبالغ المالية إلى تخفيف أعباء الحياة على المواطنين الذين يعانون من عدم القدرة على دفع احتياجات الحياة الأساسية الى.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة 2024

قامت الوزارة بإطلاق منصة يمكن من خلالها الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة السابعة 2024، وذلك حتى يستطيع المواطنين من متابعة موعد نزول الوجبة الأخيرة، وهذه هي خطوات الاستعلام:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي .

تحديد خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة الموجودة أمامك.

قم باختيار “الوجبة السابعة”، مع تحديد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة المكان الذي تسكن به.

املأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

أنقر على أيقونة “الاستعلام”.

ستظهر أمامك قائمة بها أسماء المستفيدين يمكنك تحميلها والاطلاع على الأسماء بكل سهولة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وضعت وزارة العمل عدة معايير وشروط ينبغي توفرها عند التقديم للاستفادة من جميع خدمات الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

لا بد أن يكون المواطن جنسيته عراقي.

من أصحاب الدخل الشهري المتوسط أو الضعيف.

لا يمتلك أي مشاريع تجارية، أو أي رصيد خاص به في البنوك.

وحتى تكون من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 فلا بد ألا تكون موظف في أي جهة حكومية وتحصل على راتب شهري.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وألا يتجاوز 60 سنة.

وفي حالة كانت المتقدمة من النساء ينبغي ألا يقل عمرها عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عامًا.

يعاني من مشكلة صحية”من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة”، فبالتالي لا يستطيع العمل فتقوم الوزارة بتوفير لهم رواتب تساعدهم.

لا يقل عدد أفراد العائلة عن 4 أشخاص.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يتم نشر كل أسماء برنامج الرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أنها تسعى إلى أن يحصل كل المواطنين المقبولين في ذلك الدعم على كشف الأسماء من خلال موقع مظلتي وذلك لتوفير وقت وجهد المواطن الذي يرغب في معرفة موقفه من القبول في الوجبة السابعة وهي الوجبة الاخيرة من البرنامج.