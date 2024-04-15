Now اعرف رسميا موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024 وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم للترم الثاني

بدأ الترم الثاني للعام الدراسي الحالي يوم العاشر من شهر فبراير السابق وقد قام كل طلاب سنوات النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بأداء امتحانات شهر فبراير قبل بداية شهر رمضان، وقد صدرت بعض التصريحات الرسمية من وزارة التربية والتعليم متعلقة بموعد امتحانات الترم الثاني 2024، فقد أدلت الوزارة ببعض التعديلات في الخطة الزمنية التي توضع كل عام قبل بداية السنة الدراسية.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024

يعد موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024 من أكثر الأمور التي تهم كل الطلبة في مصر من الصفوف الدراسية المختلفة بين الثلاث مراحل، خاصة بعد مرور حوالي خمسة أسابيع من الفصل الدراسي الثاني والذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الخامس والعشرين من مايو القادم، إلا أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قام بإجراء عدة تعديلات في مواعيد الامتحانات على النحو التالي.

تنطلق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو، على أن تستمر في جميع المحافظات ليكون آخر موعد لها يوم 25 مايو 2024.

أما عن امتحانات الصف الثالث الثانوي أو الثانوية العامة تنطلق يوم الاثنين العاشر من يونيو القادم حيث ينتهي للطلاب من امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع قبل إجازة عيد الأضحي التي تستمر أربعة أيام، ليعود الانتظام والبدء في امتحانات المواد الأساسية 22 يونيو.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2024

تختلف بداية إجازة نهاية العام من مرحلة دراسية إلى أخرى حيث يحصل طلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، من يوم الخميس 25 مايو أما عن طلاب الثانوية العامة فتبدأ من 21 يوليو 2024 لاستمرار الإجازة الصيفية لمدة ثلاث شهور.

حيث أن الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني تكون في موعدها بدون أي تأجيل، وذلك بالنسبة لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك مرحلة الجامعات في كل المحافظات، حيث أنه بعد انتهاء أيام اجازة عيد الاضحى المبارك تم استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات وكذلك تم أداء الامتحانات الشهرية في موعدها المحدد.