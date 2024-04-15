الان pdf استخراج كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 موقع منصة مظلتي لجميع المحافظات

برامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تبنتها الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، والتي تعمل على توفير احتياجات المواطن التي يعجز عن تلبيتها بسبب ما يمر به من ظروف مادية واقتصادية صعبة، نتيجة ما تعرض له العالم في السنوات الأخيرة من صراعات دولية وأزمات متلاحقة، لذلك يعد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر ما يعتني به المواطن العراقي، كل شهر ميلادي خاصة بعد قيام وزارة العمل بالإعلان عن الكشوفات التي تستحق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

توالت عمليات بحث الأشخاص في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 في كل محافظة، بحثا عن فرصة لزيادة دخل المواطن العراقي ليكون قادر على تلبية التزاماته الشهرية، والذي يتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، كما وفرت الوزارة منصة خاصة بكل ما تقدمه من دعم اجتماعي للمواطن العراقي، والآن نوضح كيفية الاستعلام عن الأسماء التي وردت في الوجبة الأخيرة.

في بداية البحث يتم الدخول على منصة مظلتي .

يلي الدخول على المنصة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على زر ” تسجيل الدخول “.

في الخطوة الثالثة يتم اختيار تبويب الرعاية الاجتماعية من الموقع.

ثم تحديد أيقونة ” الوجبة الأخيرة ” يليها اختيار زر ” استعلام”.

أما في الخطوة الأخيرة اختيار زر تحميل كشوفات أسماء المشمولين.

موعد نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل سابقا أن موعد نزول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يتحدد فور توفير الالتزامات المالية، وقد يحدث في بعض الأحيان تأخير في صرف الوجبات الأخيرة، ويكون السبب في ذلك عدم توفير الحصص المالية لكل مستحق، وقد أكدت الوزارة عن عملها على قدم وساق لتوفير كل ما يهم المواطنين.

هناك عدد كبير من المواطنين الذين ينتظرون الحصول على دعم الرعايه الاجتماعيه، حيث أن وزارة العمل تكشف عن هذه الاسماء في وقت قريب عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك وسط انتظار من قبل ملايين الافراد الذين قاموا بالتسجيل في الوجبه السابعه، حيث أن موقع مظلتي يتيح امكانيه الاستعلام عن هذه الأسماء وذلك برقم البطاقه الذكيه.