موعد نزول مرتبات الموظفين المستحقة لشهر أبريل 2024 وكم يبلغ الراتب بعد الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر ابريل، هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن تفاصيل المرتبات الخاصة بشهر إبريل، حيث أن الجميع يقوم بالبحث عن موعد صرف هذه المرتبات، فقد قامت وزارة المالية المتخصصة بهذه الأخبار بالإعلان عن الموعد الخاص بصرف هذه المرتبات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على الموعد الذي سيتم فيه صرف هذه المرتبات في الشهر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

يبحث الكثير من المواطنين عن الموعد الخاص بصرف المرتبات التابعة لشهر إبريل الجاري لعام 2024 م، حيث أنه قد تم تحديد هذا الموعد بالفعل من قبل الإدارة المالية، فقد تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر ابريل الجاري منذ يوم الأحد الموافق يوم 21 من شهر إبريل وحتى يوم الخميس الموافق يوم 25 من شهر إبريل، حيث سيستمر صرف هذه المرتبات في هذه الخمس أيام، فيستطيع جميع العاملين بالوزارات الحصول على مرتباتهم في هذه الأيام المحددة، فمن ضمن تلك الوزارات هي وزارة الكهرباء ووزارة المالية ووزارة الشباب ووزارة الرياضة وأيضًا وزارة التعليم، كما أنه سيحصل الجميع على الزيادة الخاصة به والتي يتم تطبيقها على جميع العاملين في راتب شهر إبريل.

مرتبات شهر إبريل

يتساءل الجميع عن مرتبات شهر إبريل خاصةً بعد الإعلان عن الزيادة التي سيتم تطبيقها، حيث تكون المرتبات بعد الزيادات كالآتي: