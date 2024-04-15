توقيت مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري والقنوات التي تنقل لقاء القمة

موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة، جميع عشاق كرة القدم في مصر ينتظرون بفارغ الصبر مباراة الأهلي ضد الزمالك، حيث أن هذه المباراة من المباريات التي تكون قوية وذات إثارة كبيرة بين الفريقين وبين مشجعين الفريقين، حيث أن هذه المباراة تكون تابعة لبطولة الدوري المصري، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على الموعد الخاص بمباراة الأهلي والزمالك وأيضًا القنوات التي ستقوم بعرض هذه المباراة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يتساءل جميع محبي كرة القدم ومشجعيها عن موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة، حيث أن موعد هذه المباراة يتم إنتظارها من قبل ملايين من المشجعين، وهذا نظرًا إلى مدى حجم شعبية الناديين الكبيرين، فنادي الأهلي ونادي الزمالك من أكبر النوادي الخاصة بكرة القدم التي توجد في مصر والعالم العربي، ولهذا يتم البحث عن موعد إلتقاء هاذين الفريقين سويًا للعب المباراة، فتكون هذه المباراة في يوم الإثنين وهو الموافق ليوم 15 من إبريل لعام 2024 م، حيث سيكون هذا اللقاء في إستاد القاهرة، كما سيكون في تمام الساعة 7 مساءً فجميع المشجعين ينتظرون هذا اللقاء بفارغ من الصبر ويتطلعون للفوز في النهاية لكأس البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يبحث الكثير من مشجعي الناديين الأهلي والزمالك عن القنوات التي ستقوم بنقل المباراة التي بينهم في بطولة الدوري المصري في يوم الإثنين القادم، حيث أنه من ضمن تلك القنوات هي قناة أون تايم سبورت، فيمكن تنزيل تلك القناة من خلال التردد الآتي: