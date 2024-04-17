خلي الغلابه تشتري ياعم.. تعرف على مميزات وعيوب هاتف oppo find X7 ultra.. تلفون رايق!!

أعلنت شركة أوبو عن إصدار هاتف ذكي جديد يدعى أوبو فايند إكس 7 الترا، والذي يتمتع بمميزات فريدة تميزه عن الهواتف الأخرى في فئته، من خلال السطورالقادمة في هذا المقال من خلال موقع البديل سوف نقوم بالتعرف على سعر ومواصفات هذا الهاتف الجديد تابع معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل .

سعر هاتف oppo find X7 ultra في السعودية

تسعى شركة أوبو دوماً لتقديم أحدث وأفضل الهواتف التي تلبي احتياجات الأفراد، حيث تم تحديد سعر الجهاز في المملكة العربية السعودية بمبلغ 3150 ريال.

ميزات هاتف Oppo Find X7 Ultra

يتميز هذا الهاتف بعدد من الميزات المثيرة التي تزيد من شهرته وجاذبيته للمشترين:

الشبكة: شبكات الجيل الخامس تدعم الجيل الثاني.

الشريحة: يدعم شريحتين إتصال.

مقاوم للماء والغبار.

نظام المعالجة: Snapdragon 8.

الكاميرا الأمامية: ٣٢ ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: ٥٠ ميجا بكسل.

نظام التشغيل: أندرويد ١٤.

البطارية: ٥ آلاف مل أمبير.

حجم الشاشة: ٦.٨٧ بوصة.

الذاكرة: بسعة ٢٥٦ جيجا.

دقة الشاشة: ٣١٦٨*١٤٤٠.

عيوب هاتف Oppo Find X7 Ultra

بالإضافة إلى الجوانب الإيجابية والمميزات التي تم ذكرها، يوجد بعض السلبيات في هذا الهاتف وتتضمن:-

تبرز الكاميرا الخلفية بتصميمها الفريد على جهاز الهاتف.

وزن الجهاز ثقيل والسمك كبير.

في الهواتف الأخرى لا يتوفر منفذ 3.5 ملم للسماعات الخاصة بالهاتف كما هو الحال في هذا الهاتف.

في النهاية: قدمنا لكم سعر ومواصفات وعيوب هاتف أوبو فايند إكس 7 الترا في المملكة العربية السعودية، وهو هاتف مميز من حيث السعر والمواصفات مقارنة بالهواتف الأخرى في نفس الفئة.