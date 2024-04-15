هتفصل ضحك مع جيري الشقي.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمشاهدة حلقات كرتون القط والفار المضحكة طول اليوم

يبحث الاطفال عن تردد قناه توم وجيري الجديد 2024 نظرا لأنها قناة ترفيهية تقوم على مدار اليوم بعرض كرتون القط والفأر الذي يرتكز جميع حلقاته على مطاردات ومغامرات كوميدية بين القط توم والفأر وجيري، ففي بعض الحلقات يحاول القط توم اكل الفار جيري والبعض الاخر يتصلحان معا، مما ينشر السعادة والبهجة بين جميع الاطفال في أعمارهم المختلفة، واليكم طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 على جهاز الريسيفر.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يبحث اولياء الأمور على تردد قناه توم وجيري الجديد 2024 نظرا لما تعرضه القناة من محتوي امن على عقول الاطفال وتعمل القناه علي بث افلام الرسوم المتحركة بشكل مجاني لجميع الاطفال، فهي لا تعرض فقط كرتون توم وجيري، بل تعرض أيضا كرتون:”الاسد الملك، طرزان، السمكة نيمو،…”، واليكم تردد قناة توم وجيري 2024:

التردد: 12149

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز : 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

كيفية ضبط وتنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تستطيع ضبط وتنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على الجهاز الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا عليك اختيار زر القائمة من ريموت الكنترول الخاص بك.

ثم اختار من القائمة كلمة التركيب.

والان اضغط على ايقونة التركيب الهوائي.

وبعد ذلك عليك فتح الصفحة، ثم قم باختيار اضافة قناة جديدة منها.

والان قم بكتابة التردد ومعامل التصحيح ومعدل الترميز والاستقطاب بشكل دقيق وصحيح.

يجب عليك الان اختيار القمر الصناعي نايل سات او عرب سات.

وبعد الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقة عليك الضغط على كلمة “حفظ”.

يذكر أن قناة توم وجيري واحدة من القنوات التي يحبها الاطفال ولا يملون من متابعتها على مدار اليوم، فهي تقوم بعرض كارتون القط والفأر الذي حصل على عدد من الجوائز من بينهم جائزة اوسكار، وتمكنت القناة خلال فترة وجيزة من تكوين قاعدة شعبية كبيرة لها.

من خلال استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وتنزيله على جهاز الريسيفر الخاص بك يمكن حينها لاطفالك متابعة كافة ما يعرض على شاشة القناة من اغاني ومسلسلات وافلام كرتونية مسلية، حيث تنافس القناة كافة قنوات الاطفال مثل طيور الجنة وميكي وبطوط.

عمليات البحث على تردد قناة توم وجيري او القط والفار هي عمليات بحث يومية لا تتوقف ابدا، فجميع اولياء الأمور يرغبون في الحصول على أحدث تردد للقناه العريقة من أجل ضبطها على جهازهم الخاص لاطفالهم، ويمنكم ذلك من خلال العودة للسطور السابقة.