“ظهرت رسمي الوجبة الأخيرة!! .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من قبل المستفيدين وذلك يعد من أبرز مصادر الدعم التي تقدمها الدولة للأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

إذا كنت من المتقدمين على برنامج الرعاية الاجتماعية يجب اتباع الخطوات الآتية من أجل الاستعلام عن اسمك:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي. من القائمة الموضحة أمامك قم بالنقر على خانة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة. يتطلب منك إدخال الولاية التابع لها. انقر على زر استعلام وسوف يظهر لك ملف بصيغة pdf يضم أسماء المشمولين للوجبة السابعة ويمكنك تحميله على الجهاز الخاص بك قم بتفقد اسمك. إذا كنت من المقبولين سوف يذكر لك ذلك، في حالة الرفض سوف يوضح السبب بجانب الرفض.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل على الرعاية الاجتماعية وهي:

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة للذكور.

بينما السيدات يجب أن يتراوح عمرهم ما بين 15 عام وحتى 55 عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل مستمر.

يجب أن لا يقل عدد أفراد عائلة المتقدم عن 4 أفراد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية