link رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 عبر موقع وزارة المالية وسلم رواتب المتقاعدين الجديد

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024، يمكنك الآن زيارة رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الاخيرة من خلال الدخول إلى موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت، حيث تم اقرار زيادة رواتب المتقاعدين في العراق مؤخرا بإضافة 100000 دينار، وتتفاوت رواتب المتقاعدين بناءً على عدة عوامل بما في ذلك المدة التي قضوها في الخدمة، واليكم طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 الكترونيا.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وقد اتاحت الحكومة رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 على مدار اليوم، والتي يتم صرفها في الاول من كل شهر ميلادي للمستفيدين في جميع المحافظات العراقية ممن تنطبق عليهم الشروط، واليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق بعد الزيادة الجديدة:

الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية الإلكتروني.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى الصفحة.

اختر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024.

قم بادخال الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك كافة التفاصيل الخاصة براتبك وقيمته وموعد الصرف أيضا.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أما عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة والتي وصلت إلى 100 ألف دينار عراقي، فهو كما يلي:

الأشخاص الذين كانت رواتبهم 500.000 دينار بعد الزيادة سوف تصبح 600.000 دينار.

الاشخاص الذين رواتبهم كانت 400.000 دينار سوف تصبح 500.000 دينار بعد الزيادة.

كل من كان يحصل على 600.000 دينار سوف يحصل على 700.000 دينار بعد الزيادة الاخيرة.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

أما عن شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024 والتي اقرتها وزارة المالية، فهي كما يلي:

أن يكون الشخص عراقي الجنسية.

أن يكون الشخص مقيم دائما بالاراضي العراقية.

أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمواطن أقل من 1,000,000 دينار.

يمكنك زيارة رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 والاستعلام عن قيمة راتبك الذي من المقرر أن تحصل عليه في مطلع مايو القادم وفقا للشروط المعلنة، وكل فترة تقوم وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين لتوفير حياة كريمة لهم.

لم تتوقف بعد عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل على رابط الاستعلام على رواتب المتقاعدين في العراق وخاصة بعد الزيادة الجديدة التي اقرتها الحكومة العراقية والتي تبلغ 100 دينار، ويمنكم التعرف على كل التفاصيل من خلال السطور الماضية.