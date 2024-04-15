“Samsung Galaxy A54 5G يخطف الأنظار” أهم مميزات وعيوب هاتف a54 samsung

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A54 5G، الذي يعد القيادي في فئة Galaxy A، حيث تأتي الشركة هذه المرة بتصميم مذهل، فيتميز الهاتف بإطار معدني وظهر زجاجي يضفي عليه مظهرًا أنيقًا وراقيًا، وقد تم تصميم الهاتف بعناية فائقة ليلبي احتياجات الجيل الحالي، فيصبح هاتف a54 samsung مثاليًا لمن يبحثون عن الأداء الرائع والتصميم الفريد، وسوف نستعرض أهم المواصفات التي توجد في a54 samsung من خلال المقالة التالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G

يدعم الهاتف خاصية الـ NFC .

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

يأتي الهاتف بأبعاد 158.2×76.7×8.2 ملم مع وزن 202 جرام .

متانة وجودة الخامات المستخدمة في ظهر الهاتف من الزجاج المحمي بجوريلا الجيل الخامس .

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP67 حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة .

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 403 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 120Hz مع سطوع يصل الي 1000 شمعة داعمة للـ HDR10+ مع حماية جوريلا الجيل الخامس .

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت



– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية .

يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MP5 فهو المعالج الجديد هذا العام الذي صنعته سامسونج ويقدم أداء أفضل من المعالج القديم المتوسط اكسنوس 1280 .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع مثبت بصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 480 إطار في الثانية الواحدة .

يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.3 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب ( عن طريق السوفت وير ) والبوصلة والجيروسكوب .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة سامسونج الـ One UI 5.1 .

يتوفر الهاتف باللون الأبيض واللون الأخضر واللون الاسود واللون البنفسجي .

فتح علبة هاتف Samsung Galaxy A54 5G

هاتف Samsung Galaxy A54 5G – سلك USB من نوع Type C – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف .

سعر هاتف Samsung Galaxy A54 5G