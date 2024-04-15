هتقطع تاني!!.. متى يعود جدول تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024؟ (بوووش)

بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يهتم العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالاطلاع على جدول تخفيف الأحمال الكهربائية لكي يتمكن المواطنين من أجل تنظيم حياتهم اليومية بناء على الساعات التي يتم قطع الكهرباء خلالها، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد قررت تعليق قطع الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم، فمتى يعود جدول تخفيف الأحمال الكهربائية؟ سوف نتعرف على تفاصيل ذلك الأمر لاحقا.

متى يعود جدول تخفيف الأحمال الكهربائية؟

بناء على قرار مجلس الوزراء قد تم تعليق جدول انقطاع الكهرباء من اجل تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، ولكن من المتوقع أن يتم عودة الجدول مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، ويجب التنويه انه قبل شهر رمضان كان يتم العمل بالجدول الجديد الذي تم تعديله في شهر يناير الماضي ليتم قطع الكهرباء بداية من الساعة 11 صباحا وحتي الساعة 5 مساء، وكان الهدف من هذه المواعيد هو تخفيف الأحمال بالنهار مراعاة لفترة الاختبارات لدى طلاب المرحلة الثانوية حينها.

مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال 2024 بعد عيد الفطر

بناء على أحدث قرارات صدرت من مجلس الوزراء في يناير الماضي، قد تقرر تطبيق جدول لقطع الكهرباء بغرض تخفيف الأحمال بداية من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة مسار بمعدل ساعتين في كل منطقة طبقا للجدول الذي يتم طرحه لكل منطقة في مختلف محافظات الجمهورية، وقد جاءت مواعيد قطع الكهرباء مقسمة كالتالى: