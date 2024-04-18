خليك مميز واشتريلك واحدة.. سعر سيارة بي ام دبليو بعد تراجع اسعار سيارة الأوفر برايس..!!

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة لعام 2024، التي تتمثل في سيارات الشركة البافارية “بي إم دبليو” ويُلاحظ ارتفاع الطلب على شراء السيارات الجديدة بسبب انخفاض قيمة العملات الأجنبية، مع تخفيض أسعار عدد من الطرازات الجديدة مثل بي ام دبليو X1 لعام 2024، والتي تندرج ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات.

ما هي عيوب BMW X1؟

عيوب بي إم دبليو X1 2024 تتمثل في الآتي:

تواجه سيارة بي إم دبليو X1 صعوبة في التنقل في الشوارع الضيقة بسبب حجمها الكبير مقارنة بالسيارات الأخرى.

استهلاك الوقود مرتفع: يتطلب محرك السيارة كمية كبيرة من الوقود، مما يزيد من تكاليف التشغيل.

هل BMW X1 دفع رباعي؟

تحتوي السيارة على ناقل حركة بسبع سرعات ونظام دفع رباعي ذكي يوزع الطاقة بين الإطارات الأمامية والخلفية حسب الحاجة في أي ظرف على الطريق.

BMW X1 كام حصان؟

BMW X1 I E84 2.0 AT 177 حصان 5 أبواب SUV – مواصفات سيارة BMW X1 I E84 بمحرك سعة 2.0 لتر بقوة 177 حصان، تأتي بـ 5 أبواب وتصنف كسيارة متعددة الاستخدامات رياضية.

كمْ لتر بنزين BMW x1؟

أقصى سرعة 205 كم / ساعة نظام القيادة الأمامي سعة خزان الوقود 51 لتر استهلاك الوقود 5.8 لتر / 100 كم.

ما هو سعر سيارة بي إم دبليو X1 الجديد بعد تخفيضات الأوفر براديس ؟

سعر أول فئة من سيارة بي ام دبليو X1 موديل 2024 يتراوح بين 2 مليون و750 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية من سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2024 يبلغ 3.1 مليون جنيه.

وسائل الأمان ب بي إم دبليو X1 الجديدة

تتميز سيارة بي إم دبليو X1 الجديدة لعام 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، مثل حساسات الركن نظام إيموبليزر لمنع السرقة، بالإضافة إلى وسائد هوائية ونظام ESP ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل ونظام ABS لمنع تأمين العجلات ونظام الثبات الإلكتروني.