تلفون على الرايق للناس الرايقة.. مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي الجديد ‎Galaxy Z Fold 6.. سعره حنين وعلى قد الايد!!

يسعى الكثير من الناس ممن لديهم شغف بامتلاك أحدث إصدارات الهواتف في السوق للتعرف على خصائص وتفاصيل جهاز ‎Galaxy Z Fold 6 وكذلك معرفة تاريخ طرحه للجمهور، حيث يصنف هذا الهاتف ضمن الفئة الذكية البارزة وهو يحتوي على العديد من الخصائص المتقدمة ويُقدم بأثمانٍ منافسة.

مواصفات هاتف ‎Galaxy Z Fold 6

يحتوي الإصدار الأحدث من الهاتف المذكور على شاشة أكبر مدمجة في الهيكل الخارجي، إلى جانب ذلك، يتميز بكاميرا متطورة تُعتبر مماثلة الكاميرات الموجودة في مجموعة S24 التي تُقدمها شركة سامسونج وتتمثل فيما يلي:

يمتاز الجوال بتصميمه القابل للطي بالإضافة إلى حجم شاشته الذي يبلغ 6 بوصات وتجدر الإشارة إلى أن الشاشة مجهزة بتقنية العرض Dynamic AMOLED 2X، وتتميز بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

يتميز هذا الطراز بأنه يحتوي على ذاكرة داخلية قادرة على الوصول إلى مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، بالإضافة إلى ذلك فهو مزود بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت.

يستخدم الهاتف معالج من نوع Snapdragon 8 الجيل الثاني.

يأتي الهاتف مجهزًا بكاميرا أساسية تبلغ دقتها 50 ميجابيكسل، كما يحتوي على كاميرات أخرى ذات وضوح عالٍ، والتي تتمتع بدقة تقدر بـ 10 و 12 ميجابيكسل.

تتمتع بطارية الجهاز الهاتفي بسعة تبلغ 4400 ملي أمبير/ساعة، وتتيح إمكانية الشحن السريع بطاقة تصل إلى 25 واط.

يتمتع الهاتف بتصميم جذاب وهو متاح بألوان الأزرق والأسود والكريم.

ميعاد طرح هاتف ‎Galaxy Z Fold 6 بالأسواق

انتشرت مجموعة من الشائعات حول خصائص هاتف سامسونج ‎Galaxy Z Fold 6 الذي يعد من الإصدارات الفريدة التي كشفت عنها شركة سامسونج مؤخرًا، تعد الشركة واحدةً من الشركات الرائدة على مستوى العالم التي تولي اهتمامًا خاصًا لتزويد السوق بآخر الابتكارات في مجال التكنولوجيا والأجهزة الذكية، ومن الخصائص البارزة لهذا الإطلاق الحديث أنه يشتمل على تصميم متميز ومزايا متقدمة، يذكر أن الشركة وبعد أن نظمت مؤتمراً في السادس والعشرين من أكتوبر لعام 2023، أعلنت عن موعد إصدار الهاتف قريباً في السوق السعودي، ويرجى أن يتم إطلاقه مع بداية السنة الجديدة.

عيوب هاتف سامسونج ‎Galaxy Z Fold 6

تولي شريحة واسعة من الأفراد اهتمامًا بمعرفة النقائص الموجودة في هاتف سامسونج غالاكسي زد فولد السادس، فذلك يعتبر من الخطوات الهامة قبل الإقدام على شراء الهاتف. وتظهر العيوب كما يلي: