المؤسسة العامة للتأمينات .. جدول مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية 2024 المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري

جدول مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية 2024، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الجدول الخاص بمواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة من عام 2024، ويأتي ذلك بعد القرار الأخير الصادر من التأمينات الاجتماعية بتوحيد صرف المعاشات لكلا من نظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، والتي كانت تختلف بشكل كبير، حيث كان يتم إيداع بعضها خلال اليوم الأول من الشهر الميلادي، والبعض الأخر كان يتم إيداعه يوم 25 من الشهر الميلادي، وللمزيد من التفاصيل والتعرف على جدول مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية 2024، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

توحيد مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية 2024

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لجميع العملاء من المتقاعدين والمستفيدين من نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري، ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، على أن يتم تطبيق هذا النظام وبدء العمل به اعتبارا من شهر مايو 2024، وذلك بعدما كانت تصرف المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية يوم 1 من كل شهر ميلادي، وكانت تصرف معاشات التقاعد المدني والعسكري في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

تعرّف على أبرز الأسئلة الشائعة ومواعيد صرف المعاشات بعد التوحيد#التأمينات_الاجتماعية#GOSI pic.twitter.com/BHNAu93UkU — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) April 7, 2024

جدول مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية 2024

أكدت التأمينات الاجتماعية على أن توحيد موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية يهدف إلى حرص المؤسسة على توحيد موعد صرف المعاشات لكافة العملاء في نفس الوقت وتوحيد صرف المستحقات التأمينية وتوحيد جميع الإجراءات التي تتشابه بين كلا من المتقاعدين والتابعين لنظام التأمينات الاجتماعية، ويأتي جدول مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية للعام الحالي 2024 على النحو التالي:

موعد صرف معاشات معاشات شهر مايو 2024 للنظامين، يوم الأربعاء 1 مايو.

معاشات يونيو 2024 للنظامين، يوم السبت 1 يونيو.

معاشات شهر يوليو 2024 للنظامين، يوم الاثنين 1 يوليو.

معاشات أغسطس 2024 للنظامين، يوم الخميس 1 أغسطس.

معاشات سبتمبر 2024 للنظامين، يوم الأحد 1 سبتمبر.

معاشات أكتوبر 2024 للنظامين، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر.

معاشات نوفمبر 2024 للنظامين، يوم الجمعة 1 نوفمبر.

معاشات ديسمبر 2024 للنظامين، يوم الأحد 1 ديسمبر

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سيكون فى موعد الصرف فسيكون صرف معاشات شهر أبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري فى موعد القديم وهو في الـ الخامس والعشرين من أبريل، على أن يصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو 2024 ويستمر موعد الصرف بعد ذلك فى الاول من كل شهر ميلادي وذلك اعتباراً من 1 مايو 2024م.