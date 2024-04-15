اجري ضيف عيالك بسرعة.. شروط وخطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. خبر ولا في الأحلام!!

يعد توفير سلع التموين من الضروريات التي تقوم الحكومة بتقدمها للمواطنين شهرياً، ومن بين هذه السلع يأتي الدعم المقدم للأفراد والأسر، ومن أجل تعزيز هذا الدعم وتوسيع نطاق الاستفادة، بالإضافة إلى أن وزارة التموين في مصر تسمح بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين لزيادة الدعم المقدم.

خطوات إضافة المواليد لزيادة دعم السلع

هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند إضافة المواليد، وتتمثل فيما يلي:

الوصول إلى موقع منصة مصر الرقمية .

اختيار إنشاء حساب جديد وإدخال المعلومات المطلوبة.

تسجيل الرقم الوطني لصاحب الهوية واسم الأم.

الوصول إلى خدمات التموين واختيار إضافة أشخاص جدد.

تسجيل معلومات المواليد الجدد وربطهم بصاحب الهوية.

شروط تسجيل المواليد الجدد

لكي يتمكن الأفراد من إضافة المواليد الجدد، يجب معروفة الشروط التي تم وضعها، وهي كالتالي:

ينبغي أن يكون عدد الأشخاص المدرجين على البطاقة 4 أشخاص كحد أقصى.

عدد الأبناء لا يزيد عن 2 فرد.

يمكن تسجيل شخص جديد للبطاقة في حال وجود ثلاثة أفراد فيها، وهم الزوج والزوجة وطفل واحد.

في البطاقة التموينية ، لأ يُسمح بتسجيل أكثر من طفلين.

استفد من الدعم المقدم

من خلال اتباع هذه الخطوات والالتزام بالشروط المحددة، يمكن للمواطنين في مصر الاستفادة من دعم السلع وتوسيع دائرة الأفراد المستفيدين من هذا الدعم، لذا لا تتردد في إضافة أعضاء جدد إلى الأسرة وتحسين جودة الحياة لكم ولاسرتكم.

بعد تسجيل الدخول، يُمكنك الانتقال إلى خدمات التموين واختيار خيار “إضافة أفراد جدد” من القائمة.

يتم إدخال معلومات المواليد الجدد، مثل الاسم والرقم القومي، وصلة القرابة مع الحامل للبطاقة، ثم يتم النقر على الزر “إضافة” لإكمال العملية.

شروط إضافة المواليد

قبل البدء في عملية إضافة المواليد لزيادة دعم السلع، يجب مراعاة بعض الشروط التي يجب توفرها لدى الأفراد المراد إضافتهم، ومن هذه الشروط: