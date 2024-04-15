molsa.gov.iq.. الآن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والاخيرة عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات البحثية التي تم تداولها خلال الآونة الماضية حيث يترقب كافة مواطني العراق الإعلان عن المقبولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية خلال الساعات القادمة حيث سيتم صرف رواتب الرعاية الاجتماعية للفقراء وذوي الهمم والمطلقات والفئات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، وسوف يستفيد من هذه الوجبة أكثر من 200 ألف أسرة من مختلف مناطق العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لابد أن ننوه إلى أن هناك عدد من الشروط الضرورية التي يجب توافرها للتأهل للرعاية الاجتماعية، وفيما يلي سنقدم هذه الشروط بالتفصيل:

ألا يكون لدى المتقدم أصول أو ممتلكات ذات قيمة باهظة.

أن يترواح عمر المتقدمة ما بين 15 عامًا على الأقل إلى و55عامًا على الأكثر.

في حالة إذا كان المتقدم ذكراً، يجب أن تكون أعمارهم بين 18 عامًا على الأقل و60 عامًا على الأكثر.

أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل دائم ليكون مؤهلاً للاستفادة من الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت التحقق من أنك مؤهلا للقبول ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يمكنك بكل سهولة اتباع الخطوات التالية:

النقر على منصة مظلتي الإلكترونية. حدد خيار “أسماء الرعاية” من القائمة المعروضة. حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024. وبعد ذلك، انقر على أيقونة “الوجبة الأخيرة” قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة وصحة. بمجرد اكتمال التعبئة، اضغط على كلمة “استعلام”. بعد ظهور قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. انقر على خيار “تحميل”.

باتباع هذه الخطوات بدقة، ستتمكن من الوصول إلى قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية وتحميلها بكل سهولة ويسر.

من المتوقع أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الايام القادمة بعد أن تنتهي أعمال الفحص الخاصة بكافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين محدودي الدخل الراغبين في الحصول على راتب الرعاية لاعانتهم على اعباء المعيشة.

مازال الجميع ينتظر بفارع الصبر موعد صرف الدفعة السابعة والاخيرة من الرعاية الاجتماعية التي تأخرت كثيرا جدا عن الموعد المتوقع، وحتي وقتنا هذا لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الموعد الرسمي للصرف ولم تنشر بعد اسماء الاشخاص المقبولين.