القط بيجري ورا الفار.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بجودة عالية.. فرحي العيال ونزليها!!

تردد قناة توم وجيري، تعتبر هذه القناة أحد أهم القنوات التي يمكن تحميلها على جهاز الرسيفر الخاص بك، حيث تقدم مجموعة واسعة وممتعة من برامج الأطفال الآمنة، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة، تقدم القناة محتوى تعليمي لتنمية مهارات الأطفال، وبعد تردد تغيير القناة مؤخرًا، العديد من الأمهات يبحثن عن التردد الجديد لتحميلها مرة أخرى.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنكم تحميل هذه القناة على مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية، ومن بين الأقمار الأكثر شيوعًا في العديد من المنازل هو النايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية ضبط قناة توم وجيري على الرسيفر

يمكن استقبال هذه القناة بسهولة وبشكل مجاني عبر الأقمار الصناعية المختلفة، فقط اتبع الخطوات التالية:

جهاز التحكم عن بعد انتقل نحو زر الإعدادات في القائمة.

اختر أيقونة البحث عن القنوات من القائمة.

من ثم التوجه نحو التثبيت اليدوي.

ثم ستظهر لك صفحة لتقديم بيانات القناة.

يرجى كتابة التردد والمعلومات الأخرى بشكل صحيح.

بمجرد التأكد من إدخال البيانات الصحيحة، اضغط على زر البحث.

ستبدأ عملية البحث عن التردد المناسب لاستقبال القناة.

وبعد أن يكتمل شريط البحث انقر فوق حفظ.

بعد ذلك، يجب عليك العودة إلى القنوات الخاصة بك والبحث عن القناة التي تم تحميلها.

أهمية قناة توم وجيري للاطفال

هذه القناة قد أتت بالكثير من المحتوى الذي تقدمه، ولها أهمية كبيرة للأطفال، يعود ذلك إلى عدة أسباب، بما في ذلك: