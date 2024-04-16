300 دينار تونس.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط اللازمة وزارة الشؤون الاجتماعية

تقوم الحكومة التونسية بتقديم العديد من المنح والمساعدات للفئات الاكثر احتياجا من الشعب التونسي، وذلك حتى يتمكن المواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، و وقوفا من الدولة بجانب المواطن الذي لا يوجد دخل شهري ثابت له وعاطل عن العمل لذلك تعتبر منحة 300 دينار تونسي من إحدى أهم المنح التي تقوم بها الدولة مؤخرا للمواطنين داخل البلاد ونبين فيما يلى أهم التفاصيل الخاصة بتلك المنحة.

منحة 300 دينار في تونس

يمكن للمواطن التونسي من التسجيل في منحة 300 دينار تونسي وذلك عن طريق برنامج الأمان الاجتماعي التونسي والذي قامت الحكومة التونسية بالإعلان عنه في عام 2018، والذي تسعى الحكومة من خلالة للوقوف بجانب المواطن الفقير وحتى يتمكن المواطن من التسجيل للحصول على تلك المنحة يوجد بعض الخطوات لابد من اتباعها نبينها فيما يلي:

اولا: لابد من الولوج الى الموقع الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

ثانيا: النقر على كلمة إنشاء حساب جديد.

ثالثا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقدم وكلمة المرور الخاصة به بالإضافة إلى رقم هاتف الجوال الخاص به.

رابعا: ملئ الاستمارة الخاصة بالبيانات الخاصة بالمتقدم مع التأكد من صحتها ووضعها في الاماكن المخصصة لذلك.

خامسا: لابد من إرفاق جميع الاوراق والمستندات المطلوبة في الاماكن المحددة لها.

سادساً: النقر على كلمة إرسال

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

قامت الحكومة التونسية بالإعلان عن أن منحة 300 دينار تونسي تصرف مرة واحده في السنه للاسره الاشد احتياجا والاكثر فقرا وذلك بعد التأكد من احقية تلك الأسرة لقيمة المنحة كما قامت الحكومة بتحديد بعض الشروط التي لابد من إتباعها حتى تتمكن الاسر من صرف تلك المنحة وهي كالاتي: