هاتف الناس الشيك.. اليكم مواصفات هاتف Infinix Hot 40.. اقوي اداء في السرعة والكاميرا

يعد الهاتف Infinix Hot 40 واحداً من آخر إصدارات الهواتف الذكية الذي تم طرحه في الأسواق مؤخراً، ويتمتع بالعديد من الخصائص البارزة، يأتي الجهاز مزوداً ببطارية كبيرة تتمتع بميزة الشحن الفائق بقدرة 33 واط، إلى جانب ذلك، يقدم الجهاز أداءً قوياً بدعم من معالج Helio G88، وهناك العديد من ميزات وعيوب هاتف Infinix Hot 40.

مواصفات هاتف انفنكس infinix Hot 40

تُعدُّ شركة إنفنكس واحدةً من أبرز الشركات الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، إليكم تفاصيل وخصائص جهاز إنفنكس موديل Hot 40 في النقاط التالية:

يمتاز الجهاز المحمول بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.78 إنش وتقدم دقة عرض بجودة FHD+، بالإضافة إلى أن هذه الشاشة تأتي بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

يتميز الجوال بخارجية تشكلت من البلاستيك، ويبلغ وزنه تقريباً 196 جراماً.

يمتاز الهاتف بنظام صوت ستيريو لتحسين تجربة الاستماع.

يحتوي الجهاز على معالج الرسوم Mali-G52 MC2.

يشتغل الهاتف على نظام الأندرويد 13 مزودًا بواجهة المستخدم إنفينيكس XOS النسخة 13.5.

يضم الجوال كاميرا أمامية بجودة 32 ميجابكسل وفتحة مصراع بقيمة f/2.2، ويأتي مع دعم لإضاءة فلاش من نوع LED ثنائية.

يضم الهاتف ثلاث عدسات خلفية، حيث تتميز العدسة الرئيسية بدقة تصوير تبلغ 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تقدر بـ f 1.6، أما العدسة الثانوية فهي بدقة 2 ميجابكسل مصممة للتقاط الصور الماكرو، وتحمل العدسة الثالثة دقة تبلغ 0.08 ميجابكسل.

يدعم الهاتف تصوير فيديو بجودة 2K.

مميزات جوال InFinx Hot 40

تحرص الشركة الصانعة على إدخال مجموعة من الخصائص البارزة في هذا النظام، وتتضمن بعض هذه الخصائص ما يلي: