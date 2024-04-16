“ميدو ضرب لولو” .. تعرف الأن على تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 وتابع أحدث الأغاني والبرامج

تعتبر قناة وناسة كيدز “Wanasah TV” واحدة من اهم وأشهر القنوات المتخصصة للأطفال في السنوات الأخيرة، حيث تقدم القناة مجموعة ممتعة من الأغاني والأناشيد للأطفال الصغار، ويمكن لجميع متابعيها مشاهدة كافة الأغاني على مدار اليوم عبر هذه القناة الفضائية غير المشفرة والمتاحة للجميع، وذلك بعد تنزيل تردد قناة وناسة كيدز الجديد، حيث تهدف القناة إلى تعليم الأطفال بعض الحروف والأرقام والحيوانات، وتسعى دائمًا لجعل الأطفال سعداء من خلال تقديم أغاني لولو وغيرها.

تعرف على أشهر أغاني قناة وناسة كيدز

وفيما يلي بعض أشهر أغاني لولو على قناة وناسة كيدز لعام 2024:

– أغنية “ميدو ضرب لولو”.

– أغنية “لولو يا لولو في نونو”.

– أغنية “لولو الشطورة”.

– أغنية “لولو صارت شرطية”.

– أغنية “وينك يا لولو”.

نزل تردد قناة وناسة كيدز

لمتابعة قناة وناسة كيدز للأطفال، يحتاج الأهل إلى معرفة أحدث تردد للقناة، هنا نعرض كافة ترددات قناة وناسة لعام 2024 على الأقمار الصناعية الرئيسية:

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات

– التردد: 11270.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 3/4.

– الجودة: HD.

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

– التردد: 11470.

– معدل الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

– الجودة: SD.

هذا ويمكن استقبال قناة وناسة بإعدادات الاستقطاب المذكورة على الأقمار الصناعية المشار إليها، وللعلم يرجى ملاحظة أن جودة القناة قد تختلف بين HD وSD حسب القمر الصناعي المستخدم للإرسال.

معلومات هامة عن قناة وناسة كيدز

قناة وناسة كيدز Wanasah TV هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع، تأسست القناة وبدأت بثها في السنوات الأخيرة، وتمكنت من اكتساب شهرة واسعة بين الأطفال وأولياء الأمور في العالم العربي.

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تتميز قناة وناسة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المسلية التي تستهدف الأطفال الصغار، كما تتضمن الأغاني مواضيع مثل الحروف والأرقام والحيوانات، وتعزز القناة فيم التعلم المرح والتفاعلي لدى الأطفال، بالإضافة الى ما سبق تسعى أيضا القناة إلى تعزيز القيم الإيجابية وتطوير المهارات اللغوية والحركية لدى الأطفال.

وناسة كيدز تقدم أيضًا محتوى ترفيهي آخر مثل البرامج الكرتونية والرسوم المتحركة التي تحتوي على قصص مشوقة وشخصيات محبوبة، حيث تصمم هذه البرامج لتناسب الفئة العمرية الصغيرة وتعزز خيالهم وإبداعهم.

كما تلعب قناة وناسة دورًا مهمًا في توفير محتوى مناسب ومسلي للأطفال، حيث يمكن للأهل الاعتماد عليها لتقديم تجربة تعليمية وترفيهية آمنة لأطفالهم.