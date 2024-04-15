Spacetoon نزل تردد سبيس تون الجديد 2024 واستمتع بباقة من أجمل الأغاني المميزة

قناة سبيس تون هي من أكثر القنوات الشعبية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين الأطفال وأصبحت تقدم العديد من البرامج الطفولية الأكثر تميزًا، إضافة إلى الأفلام الكرتونية والمسلسلات الأكثر متعة، فضلاً عن أن القناة تقدم كذلك باقي من أروع البرامج والأناشيد ذات البهجة والسعادة على قلوب الأطفال، ويمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات.

تردد قناة سبيس تون الجديد 2024

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة سبيس تون الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11785.

معامل الترميز للقناة سبيس تون يكون 27500.

استقطاب قناة سبيس تون أفقي.

تردد قناة سبيس تون على العرب سات 2024

وهناك بعض البيانات الأخرى التي تؤهلك للقيام بإستقبال قناة سبيس تون أطفال على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد الجديد للقناة يكون 12341.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

استقطاب قناة سبيس تون أطفال هو أفقي.

كيفية استقبال قناة سبيس تون أطفال

تتمثل أهم خطوات القيام بإستقبال قناة سبيس تون أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.

ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد لقناة سبيس تون أطفال.

لتتمكن بعدها من تحديد القمر الصناعي بعد ذلك.

تحديد معامل الترميز.

الضغط على زر “بحث”.

لتقوم بإستقبالها في النهاية.

محتوى قناة سبيس تون أطفال

تقدم قناة سبيس تون العديد من البرامج والأفلام الكرتونية الأكثر تميزًا، ومن بينها الأتي:-