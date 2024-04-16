“أعرف هتبقض كام” مع موعد صرف رواتب الموظفين في العراق بالزيادة الجديدة عن شهر أبريل 2024

يعد موعد صرف الرواتب من أهم الأمور التي تشغل بال جميع الموظفين والعاملين، خاصة مع الزيادة السنوية لتلك الرواتب، حيث ستسهم في مواجهة زيادة الأسعار والسعي نحو توفير بعض الاحتياجات الأساسية، كما أن موعد صرف رواتب الموظفين في العراق من المواضيع التي تشغل فكر المواطنين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، خاصة بعد اقتراب موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة المقررة وهو ما سنستعرضه خلال الفقرات التالية.

نسب زيادة رواتب الموظفين في العراق

وفقًا للمعلومات المتاحة وكما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية، فإن زيادة في رواتب الموظفين الجدد تتراوح ما بين 150 إلى 200٪، وذلك وفقًا للدرجات الوظيفية، وفيما يلي بعض تلك الأمثلة على الرواتب الجديدة المقررة.

– راتب الدرجة التاسعة شهد زيادة بنسبة 200٪ ووصل إلى 630,000 دينار عراقي.

– راتب الدرجة العاشرة يقدر تقريبًا بـ 450,000 دينار عراقي.

– الدرجات الأخرى ستحصل على زيادة بنسبة 150٪ حسب الدرجة الوظيفية للموظف.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

للاستعلام عن راتب الموظفين بعد الزيادة الأخيرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية. أدخل اسم الموظف ورقم هويته الصالحة. اختر خدمة الاستعلام عن الرواتب. اضغط على زر “بحث”. ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق عن شهر أبريل

من المتوقع أن يتم صرف رواتب الموظفين في العراق في يوم 27 من كل شهر، ما لم يكن هناك عطلة رسمية، وتختلف بعض الأقاليم في توقيت صرف المستحقات المالية، حيث يتم صرفها في بداية الشهر.

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من المتعارف عليه حاليا أن وزارة المالية العراقية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يحصل جميع العاملين والموظفين بالهيكل الإداري للدولة كافة المستحقات وعلى الراتب والزيادة المقررة، وذلك وفقا للمواعيد المحددة والمقرر سلفا حتى يستطيع كل منهم تلبية وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم.

من الجدير بالذكر أن نظام الدرجات الوظيفية في العراق يتكون من عدة درجات، تتحدد الرواتب وزيادتها بناءا على تلك الدرجات، حيث تزيد الرواتب مع زيادة الدرجة الوظيفية، وتبدأ الدرجات من الدرجة العاشرة وظيفيا وهي كما سبق وأن أشرنا ستبدأ بزيادة تبلغ قيمتها 450 ألف دينار عراقي، وصولا حتى الدرجة الوظيفية الأولى بتدرج بزيادة أعلى لكل منها.