“استعلم عن اسمك”.. أسماء المقبولين في حملة الراجحي للحج 1445 والشروط المطلوبة

قامت مؤسسة الراجحي مؤخرا بالإعلان عن الطريقة الخاصة حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن أسماء المقبولين بحملة الراجحي للحج للعام الجاري 1445، وذلك بعد انتهاء عملية التسجيل في الحملة، كما قامت مؤسسة الراجحي بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين في المنحة المجانية للحج، وذلك للمواطنين للأفراد الذين لا يستطيعون دفع المصاريف الخاصة بالحج ونبين فيما يلي بعضا من تلك الشروط والاجراءات المتبعة.

أسماء المقبولين بحملة الراجحي للحج 1445

بعد إعلان مؤسسة الراجحي عن الحملة المجانية للحج لهذا العام 1445 قام الكثير من الأفراد داخل الأراضي المملكة العربية السعودية، والذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الحج بالتسجيل في تلك المنحة المجانية التي تقوم بها مؤسسة الراجحي، وبعد التسجيل يبحث المواطنين داخل المملكة عن الحالة الخاصة بهم سواء بقبولهم في الحج لهذا العام أو رفضهم، وحتى يتمكن المواطن من إلاستعلام عن الحالة الخاصة به يوجد بعض النقاط لابد من إتباعها وهي كالاتي:

اولا: يقوم المواطن بالولوج الى المنصة الإلكترونية الخاصة بحملة الراجحي للحج.

ثانيا: يقوم المستعلم بالنقر على كلمة الحج مجانا.

ثالثا: يقوم المواطن بتدوين بياناته الشخصية في الاماكن المخصصة لها.

رابعا: يقوم المواطن بتدوين الرقم الخاص بالتسجيل الذي تم حصوله عليه مسبقا وذلك إثناء عملية التسجيل.

خامسا: النقر على كلمة بحث.

سادسا: ستظهر امام المواطن النتيجة الخاصة بالاستعلام سواء رفض أو القبول في الحج.

الشروط المطلوبة للتسجيل بحملة الراجحي للحج 1445

قامت الجهات المختصة بمؤسسة الراجحي بالإعلان عن وجود بعض الشروط التي لابد أن تتوفر في من يحق لهم التقديم من أجل قرعه الحج المجانية لسنة 1445 وهي كالآتي: