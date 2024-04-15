واتساب عمر الوردي!! مميزات وعيوب واتساب 2024 whatsapp omar آخر إصدار قبل تنزيله على الهواتف.. تعرف عليها حالا

انتشر الكثير من نسخ الواتساب الغير رسمية في الآونة الأخيرة وأقبل على تحميلها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم وذلك لما تحمله من مميزات واضافات غير متوفرة في والواتساب الرسمي ولكن يجب الحرص أن تلك النسخ قد تلحق الضرر للجهاز الخاص به وذلك لأنه يتم تحميلها من خارج متجر التطبيقات، ومن أبرز تلك النسخ واتساب عمر والذي حاز على نسب تحميل مرتفعة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضا أبرز المميزات والعيوب التي تمتلكها تلك النسخة.

واتساب عمر

يمتلك واتساب عمر مجموعة من المميزات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي والتي تجعلك تقوم بتحميله على الفور ومن أبرز تلك المميزات:

يوفر لك مجموعة من الثيمات التي يمكنك الاختيار من بينها.

يوفر خاصية عدم حذف الرسائل حتى بعد أن يقوم المرسل بحذفها.

يمكنك مشاهدة الحالة دون أن يعرف أحد أنك قمت بمشاهدتها.

يوجد خاصية اخفاء الصحين الازرق مما يجعلك تقرأ الرسائل دون أن يعرف المرسل أنك قمت بقرائتها.

يمكنك تحميل حالات أصدقائك دون طلبها من الآخرين وتلك الخاصية غير متوفرة في الواتساب الرسمي.

بإمكانك تغيير الأيقونة الخاصة بالتطبيق.

يسمح لك واتساب عمر بجدولة الرسائل وإرسالها بشكل تلقائي في الموعد الذي تقوم بتحديده.

يمكنك تغيير واجهة التطبيق.

يوفر خاصية إلغاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

يمكنك فصل الانترنت على الواتساب فقط من خلال النقر على أيقونة الواي فاي الموجودة أعلى الشاشة.

عيوب واتساب عمر

على الرغم من أن واتساب عمر لديه الكثير من المميزات إلا أنه يوجد به بعض العيوب ومنها: