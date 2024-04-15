إلحق خزن!! تعرف على أسعار الفراخ والدواجن والطيور في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق اليوم 15 أبريل

مع زيادة الاهتمام والاستفسار من قبل العديد من الأفراد حول معرفة أسعار بورصة الدواجن اليوم، وتحديدا الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 15أبريل 2024، ووفقا للمعلومات المتاحة والصادة عن بورصة الدواجن، فإن أسعار الدواجن اليوم لم تتغير في الأسواق والمحال التجارية، وسنقدم من خلال التقرير الحالي أسعار بورصة الدواجن يوم الاثنين 15 أبريل 2024 والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

1. سعر الدواجن البيضاء: تسليم المزرعة من 80 إلى 82 جنية، وتصل للمستهلك بحوالي 92/95 جنيها للكيلو.

2. سعر الدواجن البلدي: تسليم المزرعة 102 جنية، وتصل للمستهلك حوالي 122جنيها للكيلو.

3. سعر أمهات الدواجن البيضاء: حوالي 65 جنيها للكيلو.

4. سعر الدواجن الساسو: ارتفع إلى ما يتراوح بين 80 و 82 جنيها للكيلو من المزرعة، وبين 95 و 100 جنيها للكيلو للعميل بالمحالّ.

اسعار الكتاكيت اليوم

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت في يوم الأحد 14 أبريل 2024، فكانت على النحو التالي:

1. سعر الكتكوت الأبيض البالغ من العمر يوما: حوالي 25جنيها.

2. سعر كتكوت الساسو: حوالي 13جنيها.

3. سعر الكتكوت البلدي الحر: حوالي 7 جنيهات.

اسعار كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن والمزارع

وفيما يتعلق بأسعار كرتونة البيض في يوم الأحد 14 أبريل 2024، فكانت على النحو التالي:

1. سعر كرتونة البيض الأحمر: حوالي 150 إلى 152 جنيها في المزرعة.

2. سعر كرتونة البيض الأبيض: حوالي 155 إلى 157 جنيها.

3. سعر كرتونة البيض البلدي: ما بين 162 و163 جنيها.

تعرف على اسعار الفراخ ومشتقاتها

أما بالنسبة لأسعار أجزاء الدواجن والمشتقات والمنتجات الأخرى، فكانت على النحو التالي:

1. سعر كيلو البانيه: يتراوح بين 220 و 225 جنيها مصريا.

2. سعر الشيش طاووق: بين 200 و 210جنيها مصريا للكيلو.

3. سعر كيلو جرام الأوراك: بين 110و 125 جنيهات مصريا.

4. سعر كيلو جرام كبدة الدجاج: حوالي 110جنيها مصريا.

أسعار الدواجن الأخرى

البط البلدي 132 جنية.

البط المجمد 121 جنية.

زوج الحمام 131 جنية.

الأرانب 120 جنية.

الرومي 135 جنية.

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بعض التفاصيل الإضافية عن أسعار الدواجن اليوم 15 إبريل 2024:

1. أسعار الدواجن البيضاء:

– بلغ سعر الدواجن البيضاء نحو 95 جنيهات مصرية للكيلو جرام الواحد.

2. أسعار الدواجن البلدية:

– وصل سعر الدواجن المحلية إلى نحو 122 جنيها للكيلو جرام.

3. أسعار أمهات الدواجن البيضاء:

– بلغت أسعار الأمهات البيضاء نحو 65 جنيها للكيلو جرام.

4. أسعار الدواجن ساسو:

– تراوح سعر دواجن الساسو بين 80 و82 جنيها للكيلو جرام من المزرعة، ووصل إلى العميل بسعر يتراوح من 95 إلى 100جنيها للكيلو جرام.

وعن أسعار الكتاكيت ليوم الإنثبن 15 إبريل 2024:

1. الكتاكيت البيضاء عمرها يوم واحد:

– وصل سعر الكتاكيت البيضاء عمر يوم واحد إلى 25جنيها مصريا تقريبا.

2. ساسو فراخ:

– وصل سعر فراخ الساسو اليوم الإنثبن 15 إبريل 2024 إلى 13 جنيها مصريا تقريبا.

3. الكتاكيت المحلية ذات النطاق الحر:

– سجلت أسعار الكتاكيت المحلية طليقة اليوم الإنثبن 15 إبريل 2024 نحو 7 جنيه مصري.

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم الإنثبن 15 إبريل 2024:

1. كرتونة البيض الأحمر:

– بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة ما بين 150 إلى 152 جنيها مصريا تقريبا.

2. كرتونة البيض الأبيض:

– سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإنثبن 15 إبريل 2024 في حدود 155 إلى 157 جنيها مصريا.

3. كرتونة البيض المحلية:

– تراوحت أسعار كرتونة البيض المحلية اليوم الإنثبن 15 إبريل 2024، بين 162 و163 جنيها مصريا.

بخصوص أسعار قطع الدواجن:

1. البانية (صدور الدجاج):

– سعر البانية يتراوح بين 220 إلى 225 جنيها للكيلو جرام.

2. شيش طاووق (أسياخ أوراك الدجاج):

– وصل سعر الشيش طاووق إلى ما يقرب من 210 إلى 220 جنيه مصري للكيلو جرام.

4. كبد الدجاج:

– وصل سعر كبدة الدجاج إلى نحو 120 جنيها للكيلو جرام.