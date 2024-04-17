“المسلسلات التركية في بيتك“ نزل تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة المسلسلات التركية الحصرية 24 ساعة على نايل وعربسات بجودة مرتفعة HD

يبحث عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان والتي قامت بتغييره من أجل القضاء على مشاكل التشويش والتقطيع وتقديم محتوى بأعلى دقة وجودة كما أن القناة تحرص على عرض المسلسل باللغة العربية وتقوم أيضا بعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي نجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية، ذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية مسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، بينما يعرض في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعرض في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

قم الآن باستقبال قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة وبشكل مجاني تمام من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

قامت القناة بتوفير تردد جديد يساعدك في تنزيل القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156

يجب العلم أنه سوف يتم عرض الحلقة يوم الأربعاء القادم وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما أنه تم تأجيل الحلقة الأسبوع السابق بمناسبة عيد الفطر المبارك.