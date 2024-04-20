“أوبو بتقدم عظمةة في مجال الهواتف“ مواصفات هاتف Oppo A3 Pro الجديد كليا وسعر الهاتف! !

صرحت شركة أوبو إحدى الشركات الصينية المصنعة لأجهزة الهواتف المحمول عن أنه من المقرر إطلاق هاتف جديد لها وهو Oppo A3 Pro والذي من المقرر أنه يكتسح الأسواق وذلك يعود إلى المواصفات الرائعة التي يمتلكها ذلك الهاتف وعلى الرغم من ذلك فإن سعره يعد مناسب لتلك المواصفات وأقل سعرا مقارنة بالشركات المنافسة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

Oppo A3 Pro

يمتلك هاتف Oppo A3 Pro الكثير من المواصفات الرائعة والجبارة التي تجعلك تقوم بشرائه ومن أبرز تلك المواصفات:

الهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 14، والواجهة الخاصة به هي ColorOs 14.

الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من البلاستيك، ويوجد اصدار اخر بظهر جلد.

الهاتف يدعم 2 شريحة اتصال بخاصية الفايف جي.

من أبرز ما يميز الهاتف أن الشاشة مصنوعة من AMOLED قياسها 6.7 بوصة، بينما الدقة الخاصة بها هي 1080×2412 بيكسل والجودة FHD+ وكثافة البيكسلات الخاصة بها هي 394 بيكسل لكل بوصة وإضاءتها تصل حتى 950 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز.

الهاتف مقاوم للماء والغبار وذلك بشهادة IP69.

الهاتف يدعم معالج من النوع ميدياتك Dimensity 7050 ثماني النواة بتردد 2.6 جيجا هرتز، بينما دقة التصنيع هي 6 نانو متر.

بطارية الهاتف ليثيوم 5000 أمبير وتشحن بقوة 67 وات.

الهاتف يحتوي على 2 كاميرا خلفية الأولى دقتها 64 ميجابكسل والثانية 2 ميجابكسل ويوجد أيضا فلاش ليد وذلك من أجل التقاط الصور الليلية.

الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 8 ميجابكسل.

الهاتف مدعم بنظام أمان من خلال بصمة إصبع والتي توجد أسفل الشاشة، بالإضافة إلى مستشعر التعرف على الوجه.

الهاتف يأتي باللون الأزرق والبنفسجي والأسود.

سعر هاتف Oppo A3 Pro

وفقا لما صرحت عنه شركة أوبو أن هاتف Oppo A3 Pro سوف يتم إطلاقه داخل الأسواق بداية من يوم 19 أبريل 2024 ويوجد منه إصدارين: