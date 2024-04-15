Al Ahly vs Zamalek:موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2024..تردد القنوات الناقلة مجانا

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة ، والتي تكون في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز وعلى الرغم من أنها مباراة ثلاث نقاط فقط وليست بطولة إلا أن نتيجتها مهما كانت تعتبر بطولة لصالح الفريق المنتصر مهما كانت، وبدأ يثار الجدل من الآن من الجماهير حول المباراة من حيث غيابات نجوم الكبار في كل الفريقين مما يرجح كافة الزمالك في مباراة اليوم عن الأهلي نظرا إكمال فريقه بشكل كامل وإليك تفاصيل مباراة الاهلى والزمالك اليوم .

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

يلتقى اليوم الأثنين الموافق 15 أبريل قطبي الكرة القدم المصرية في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعوديه والتاسعة بتوقيت دبى ، وسوف تنقل المباراة على تردد قناة أون تايم سبورت المصرية مجانا إلي جميع المتابعين في الشرق الأوسط ، هي المباراة التي تعتبر في صالح نادى الزمالك عن الأهلي نظرا إلي أدائه القوى في مباريات السابقة، بينما الأهلي يفقد الكثير من نجومه اليوم وأداءه في المباريات السابقة كان متواضع للغاية ، ولكن كافة مباريات الأهلي والزمالك لا يمكن الاجزام بتوقع نتيجة بها لأنها مباراة مفاجآت الدقائق الأخيرة ولكن على أي حال فان مباراة اليوم هي مباراة ثلاث نقاط فقط لا غير وليست المنافسة على بطولة .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

عرضنا إليك موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة والتي تعرض اليوم على تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية عبر إشارتها لتالية على النايل سات: