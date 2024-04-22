سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية في الجزائر 2024 عبر منصة باك

يتم الآن سحب استدعاءات امتحان بكالوريا التربية البدنية في الجزائر للعام الحالي 2024، حيث تطلب من المترشحين الأحرار المقبلين على أداء امتحان مادة التربية البدنية والرياضية الدخول مجددا عبر الإنترنت إلى موقع منصة الديوان الوطني لسحب استدعاءاتهم، حيث يأتي سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية في الجزائر في إطار الجهود المستمرة لتنظيم امتحانات البكالوريا وتسهيل إجراءاتها للطلاب، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم، لذلك سوف نقدم لكم كافة الإجراءات اللازمة لسحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية عبر منصة باك في الجزائر.

موعد استدعاء بكالوريا التربية البدنية في الجزائر

يمكن للمترشحين الأحرار لاختبار بكالوريا التربية البدنية في الجزائر سحب استدعاءاتهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (ONEC)

من القائمة الرئيسية، حدد قسم المترشحين الأحرار.

قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل رقم التسجيل وتاريخ الميلاد.

بعد إدخال المعلومات الصحيحة، اضغط على زر “بحث” للحصول على استدعائك.

بعد عرض الاستدعاء، يمكنك طباعته والاحتفاظ به لاستخدامه عند أداء الاختبار.

سحب استدعاء بكالوريا التربية البدنية في الجزائر 2024

سحب استدعاء اختبار بكالوريا التربية البدنية هو خطوة هامة لطلاب البكالوريا في الجزائر، حيث يحتاج الطلاب إلى الاستعداد الجيد لهذه الاختبارات، التي تعتبر جزء أساسي من تقييمهم الأكاديمي وتؤثر على مستقبلهم التعليمي.

تتطلب هذه الاختبارات اهتمام دقيق من الطلاب للتأكد من سحب الاستدعاء في الوقت المحدد والتحضير بشكل جيد ليوم الاختبار، لذا، تتيح وزارة التربية الوطنية الجزائرية إمكانية سحب الاستدعاء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على منصة باك bac.onec.dz، وذلك في الفترة من يوم 16 أبريل إلى 7 مايو 2024.