“بجودة HD” تردد قناة أون تايم سبورت 2024 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 وهى القناة التي سوف تعرض مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصرى الممتاز يوم الأثنين الموافق 15 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ولهذا ارتفع البحث الآن حول الإستعلام عن ترددها الجديد من أجل متابعة المباراة مجانا من خلالها بأفضل جودة صوت وصورة تنقل بها القناة جميع محتواها سواء في المباريات أو البرامج الرياضية على مدار اليوم.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

في قمة جديدة بين قطبي كرة القدم المصرية في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز يواجه الأهلي المصري الزمالك المصري على استاد القاهرة، بعد جدالات كثير حول اقامة المباراة على أراضي المملكة العربية السعودية وفقا لما كان متفق عليه سابقا ولكن اعتراض أي الزمالك وتمسك بحقه في الرفض ورغبته في اقامة المباراة على الأراضي المصرية، وهو ما تم بالفعل نظرا لأن المباراة السابقة التي قد أقيمت في المملكة العربية السعودية بين الأهلي والزمالك كانت بها الكثير من الشبهات حول كيفية ادارتها من قبل وزارة الترفية السعودية .

مباراة الأهلي والزمالك اليوم

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 وسوف يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة قبلها بساعتين فقط ويمر حتى بعد انتهاء المباراة، عبر إشارة التالية على النايل سات مجانا إلي جميع المتابعين وبأفضل جودة من الصوت والصورة :

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11861

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعى : العرب سات