وزارة الداخلية القطرية توضح رابط تسجيل طلب التجنيد قطر للاجانب

يظهر اهتمام متزايد من مواطنين من مختلف الجنسيات بالانضمام إلى صفوف الجيش والشرطة القطرية، حيث يتاح تسجيل طلب التجنيد قطر للاجانب وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط المحددة من الجهات المختصة، يتطلب الأمر تقديم بعض الوثائق الضرورية لاستكمال الطلب، وبمجرد الحصول على الموافقة، سيتمكن المتقدمون من الاستفادة من مجموعة واسعة من المميزات سواء في صفوف الجيش أو الشرطة القطرية.

تسجيل طلب التجنيد قطر للاجانب

فتحت الحكومة القطرية الباب للأجانب من مختلف الجنسيات لتسجيل طلب التجنيد قطر للاجانب، بعد استيفاء الضوابط والشروط المعمول بها، يمكن تقديم الطلبات من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للموارد البشرية الخاصة بالتجنيد للجيش القطري.

التنقل إلى قائمة “الخدمات المتاحة” الموجودة على الموقع.

الدخول إلى قسم وظائف الجيش العسكري المعروضة في الصفحة الرئيسية.

اختيار نوع الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها، سواء كانت حرفية، تخصصية، أو عمالية.

تحديد المكان المخصص للمسمى الوظيفي.

الضغط على كلمة “بحث” لعرض جميع الوظائف والفرص المتاحة لاختيار الأنسب.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة، الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بها.

إدخال وتعبئة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة للتقديم على تخصص الجيش القطري.

شروط طلب التجنيد في قطر

حددت وزارة الداخلية القطرية مجموعة من الشروط الضرورية للراغبين في تقديم طلب التجنيد في قطر، وتشمل هذه الشروط الآتي: