دلع نفسك واستلم عربية.. شروط الحصول على سيارة جديدة زيرو بالتقسيط على 10 سنوات من بنك مصر للموظفين بدون مقدم

يقدم بنك مصر فرصة تقديم قرض للموظفين للحصول على أفضل أنواع السيارات الغير مستعملة، بأطول فترة سداد ممكنة، ودون اشتراط دفع أي مبلغ بشكل مقدم، بل يكفي توفير مصدر دخل ثابت وبعض الشروط الأخرى التي سوف نوضحها لكم في السطور التالية.

شروط الحصول على تمويل سيارة بالتقسيط من بنك مصر

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في من يرغب في الحصول على تمويل بنك مصر للحصول على سيارة، وذلك على النحو التالي:

قد تتخطى مدة التمويل ما يصل إلى عشرة سنوات بحسب قيمة التمويل ونظام السداد المتبع.

قد يغطي التمويل ما يصل إلى مائة بالمائة من قيمة المبلغ.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن واحد وعشرين سنة.

تقديم المستندات التي تفيد التزام جهة العمل بالتعاون مع البنك في سداد مبلغ التمويل بشكل شهري.

ألا ترتفع قيمة الحد الأقصى للتمويل عن ستة مليون جنية.

تقديم ما يثبت قيمة الدخل الشهري لمقدم طلب التمويل.

مميزات تمويل بنك مصر لامتلاك سيارة

يقدم بنك مصر أفضل فرصة تمويل للسيارات على الإطلاق فهو يمنح مدة سداد قد تصل إلى العشرة سنوات، كما أنه لا يتطلب الكثير من الشروط، بالإضافة إلى أنه يوفر العديد من المميزات الأخرى وذلك كالتالي: