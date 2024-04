“أخيرا وصلت لليفل الوحش” تعرف على أكثر من 22 لعبة من أشهر الألعاب القتالية الرهيبة منذ بداية الألعاب وحتى 2024

تعد الألعاب القتالية هي مجال كبير وواسع ومحبب لدى العديد والعديد، حيث انطلقت منذ فترة طويلة بألعاب بدائية على أجهزة الكمبيوتر، ليتطور أداؤها وتتسارع الأحداث تباعا مع التطور التكنولوجي الرهيب في الحاسبات والهواتف المحمولة، ودخول الذكاء الاصطناعي، ومن خلال المقال الحالي سوف نستعرض أشهر الألعاب القتالية خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

بعض أمثلة على أشهر الألعاب القتالية التي حققت شهرة واسعة

1. سلسلة Street Fighter: ستريت فايتر من أوائل وأشهر سلاسل الألعاب القتالية في التاريخ، حيث تتنافس شخصيات مثل ريو وكين وشونلي وغيرهم في معارك قوية.

2. سلسلة Mortal Kombat: أحد أشهر الألعاب على الإطلاق، كما أنها تتميز بأسلوب لعب دموي وقتالي بين مجموعة من المقاتلين الذين يتنافسون في بطولة قتالية مميتة.

3. Tekken: تتميز تيكن بنظام القتال الثلاثي الأبعاد وقصة معقدة، وتتضمن مجموعة كبيرة من الشخصيات والتقنيات القتالية.



4. سلسلة Super Smash Bros: وهي عبارة عن لعبة مقاتلين تجمع العديد من شخصيات ألعاب الفيديو الشهيرة معا، مثل ماريو وزيلدا وسونيك وغيرهم، لتتنافس في معارك ممتعة.

5. Dragon Ball FighterZ: تستند تلك اللعبة إلى سلسلة الأنمي الشهيرة Dragon Ball، وتتضمن معارك سريعة الخطى بين شخصيات السلسلة باستخدام تقنيات قوية ومذهلة.

6. سلسلة الألعاب القتالية Guilty Gear: تقدم معارك سريعة الخطى ومبتكرة بين شخصيات فريدة ومتنوعة، وتعتبر واحدة من ألعاب القتال المحبوبة لدى محترفي الألعاب.

7. ألعاب Soulcalibur: عبارة عن قتال بالأسلحة البيضاء، وتقدم مجموعة متنوعة من الشخصيات والأسلحة والبيئات.

8. سلسلة BlazBlue: وهي تطرح نظام قتال معقد وعميق يتطلب مهارات استراتيجية، وتتميز بقصة غنية وشخصيات فريدة.

هذه مجرد بعض الأمثلة على الألعاب القتالية الشهيرة. هناك أيضا العديد من الألعاب الأخرى المشهورة في هذا النوع مثل King of Fighters وDead or Alive وInjustice وغيرها.

تعرف على المزيد من الألعاب القتالية

تعرف على المزيد من المعلومات الإضافية عن بعض الألعاب القتالية الشهيرة الأخرى.

. سلسلة King of Fighters: تعتبر واحدة من أقدم سلاسل الألعاب القتالية، حيث يتنافس فيها فرق من ثلاثة لاعبين في معارك قتالية مثيرة، تشتهر السلسلة بتنوع شخصياتها وأسلوب القتال الاستراتيجي.

. سلسلة Dead or Alive: تتميز بأسلوب قتال ثلاثي الأبعاد يركز على التحركات السريعة والردود السريعة، وتتميز بقواعد قتالية فريدة مثل نظام الضربات القوية والضربات السريعة.

. سلسلة Injustice: تستند إلى عالم DC Comics، حيث يتنافس الأبطال والأشرار الشهيرة مثل باتمان وسوبرمان وجوكر وغيرهم في معارك مثيرة وشيقة، كما أن اللعبة تقدم نظام قتال مبتكر وقصة مشوقة.

. سلسلة Marvel vs. Capcom: وهي لعبة تجمع بين شخصيات عالم مارفل الشهيرة وشخصيات ألعاب كابكوم مثل ستريت فايتر وميجا مان، حيث تتنافس في معارك مثيرة ومليئة بالحركة والتحركات الخاصة.

. سلسلة ألعاب Killer Instinct: وهي من ألعاب أسلوب قتال سريع وعنيف، وتتميز بقدرات مميزة لكل شخصية وقدرة للتبديل السريع بين الشخصيات أثناء المعركة.

. Virtua Fighter: وتعد من أولى ألعاب القتال ثلاثية الأبعاد، وتقدم نظام قتال فني وعميق يتطلب مهارات عالية، وتعتبر شخصياتها من الأكثر تنوعا وتفردا.

. سلسلة Tekken Tag Tournament: تقدم تجربة قتالية مميزة تعتمد على الفرق، حيث يمكن للاعبين تشكيل فريق من شخصيتين والتناوب بينهما في المعركة، وتعتبر هذه السلسلة إضافة شهيرة إلى عالم Tekken.

تعرف على معلومات إضافية عن الألعاب القتالية مشهورة أخرى

. سلسلة Super Street Fighter II Turbo: إحدى إصدارات سلسلة Street Fighter الشهيرة، وتعتبر واحدة من أكثر الإصدارات تأثيرا في تطور ألعاب القتال على مستوى العالم.



. سلسلة ألعاب Tekken 7: إصدار حديث من سلسلة Tekken، وتتميز برسومات ثلاثية الأبعاد مذهلة وقتال سلسلة Tekken التقليدية.

. ألعاب Guilty Gear Strive: إصدار حديث من سلسلة Guilty Gear، وتتميز برسومات ثلاثية الأبعاد مذهلة وأسلوب قتال سريع ومبتكر، تعتبر لعبة من الألعاب المحبوبة لدى محترفي الألعاب وتقدم تجربة قتالية عميقة.

. سلسلة Soulcalibur VI: إصدار حديث من سلسلة Soulcalibur، وتقدم نظام قتال بالأسلحة البيضاء ورسومات ثلاثية الأبعاد مذهلة، كما أنها تتميز بشخصيات متنوعة وقصة مشوقة ومعارك استراتيجية ممتعة.

. سلسلة BlazBlue: Central Fiction: إحدى إصدارات سلسلة BlazBlue الشهيرة، وتعتبر ذروة السلسلة من حيث القصة والشخصيات والنظام القتالي، حيث تقدم رسومات جميلة ومعارك عميقة وتحديات صعبة.. سلسلة Dead or Alive 6: وهي إصدار حديث من سلسلة Dead or Alive، وتتميز برسومات ثلاثية الأبعاد رائعة ونظام قتال سريع ومثير.

. سلسلة Marvel vs. Capcom: Infinite: إصدار حديث من سلسلة Marvel vs. Capcom، وتتميز بتجمع شخصيات عالم مارفل وشخصيات ألعاب Capcom مثل ستريت فايتر وميجا مان، ومن خلال تلك اللعبة نجد معارك سريعة ومشوقة ومجموعة واسعة من الشخصيات المحبوبة.