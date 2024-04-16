لو انت موظف حكومة هتاخد سيارة بالتقسيط للموظفين الحكوميين بالرقم القومي وبيان مرتب مختوم بختم النسر من البنوك والشركات دي

سيارة بالتقسيط للموظفين سنعرفك بكيفية الحصول عليها؛ لأننا نحتاج في أحيان كثيرة لشراء سيارة حتى تساعدنا في قضاء مشاويرنا والذهاب بها لأي مكان في أي وقت، وتزيد الحاجات لها بصورة أكبر بحالة السكن بالمدن المتطرفة والجديدة بأرجاء القاهرة الكبرى المفتقرة لوسائل المواصلات بصورة نسبية، والتي لا يكون الحال بها كحال المدينة، وهو ما يضطر الأشخاص الساكنين هناك للبحث عن طريقة يستطيعون بها شراء سيارة لهم بالتقسيط، وسنعرفك هنا بهذه الطريقة.

سيارة بالتقسيط للموظفين

يوفر بنك ناصر إمكانية شراء سيارة بالتقسيط للموظفين سواء بالقطاع الخاص او العام، وقد أوضح البنك المستندات اللازمة لذلك والتي سنوضحها على النحو التالي:

تحويل الراتب الخاص بالعميل أو مبلغ القسط الشهري للبنك.

تقديم ضمان يكون من العاملين بقطاع الأعمال أو الحكومة أو الوثيقة الخاصة بمخاطر عدم التسديد.

تأمين على حياة العميل بالمديونية وكامل المدة لصالح البنك.

حظر بيع السيارة وذلك لصالح البنك.

كيفية الحصول على تمويل السيارة من بنك ناصر

حتى تقوم بالحصول على التمويل المقدم من بنك ناصر للحصول على سيارة خاصة بك بالتقسيط، اتبع الخطوات التالية: