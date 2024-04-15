على الطريقة التركية!! طريقة عمل طاجن اللحم في الفخار بطريقة لذيذة وسهلة وبسيطة

من منا لم يشاهد الشيف التركي المميز بوراك، وطرق الطهي الشهية التي يقدمها لمختلف الأكلات والأنواع المختلفة، واليوم يسعدنا أن نقدم واحدة من أكثر تلك الأكلات شهرة وهي طريقة عمل طاجن اللحم في الفخار إليكم التفاصيل بالكامل.

طريقة عمل طاجن اللحم في الفخار

المكونات اللازمة لعمل طاجن لحم في الفخار.

– 500 جرام لحم مقطع إلى قطع صغيرة (برجي ملاحظة أن تلك المكونات تناسب نصف كيلو من اللحم، وفي حالة زيادة الكمية من اللحم، فيجب حينها زيادة المقادير والمكونات)

– عدد 2 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة.

– عدد 5 فصوص ثوم مهروسة.

– من 3 إلى 4 حبة طماطم مفرومة.

– 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

– ملعقة واحدة صغيرة بهارات مشكلة.

– 1 ملعقة صغيرة كمون.

– ملح وفلفل حسب الحاجة.

– عدد 2 حبة من البطاطس متوسطة الحجم، يتم تقطيعها إلى شرائح متوسطة.

– حبتين جزر متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رقيقة.

– ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم للتزيين.

طريقة تحضير طاجن اللحم في الفخار

1. عليك بتسخين الفرن الخاص بك إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. في وعاء كبير، قم بتحميص قطع اللحم على نار متوسطة مع البصل والثوم في الزيت الزيتون حتى يصبح اللحم محمرا من جميع جوانبه.

3. يتم بعدها إضافة الطماطم المفرومة والبهارات المشكلة والكمون والملح والفلفل على اللحم في الوعاء، وطهو بسيط لجميع المكونات معا لمدة 5 دقائق إضافية.

4. نحضر طبق من الفخار وندهنه بالقليل من الزيت ثم نقوم برص شرائح البطاطس والجزر في طبقة واحدة.

5. ثم نضع خليط اللحم المحمر والمشوي فوق الخضروات في الطبق الفخاري.

6. غط الطبق الفخاري بغطاء من الفخار ومن الممكن عجين خبز، ويدخل الفرن لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى ساعة، حتى تنضج الخضروات واللحم وتصبح طرية.

7. قبل التقديم، رش البقدونس المفروم فوق الطاجن للتزيين.

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من الجدير بالذكر أن تلك الوصف السابقة تعد من أسهل الوصفات لعمل طاجن اللحم في الفخار، كما أنها سريعة التحضير ويمكن إضافة كل أنواع الخضار المحبب اليك فيها مثل الفلفل الأخضر والقرنبيط والكوسة وفي بعض الأحيان يمكن إضافة الباذنجان المقلي في أسفل الطاجن.

وكذا يمكن زيادة نسب البهارات المستخدمة مثل جوزة الطيب والقليل من القرفة وورق اللوري والحبهان والشطة، كل ذلك حسب الرغبة منكم في الطاجن فهو حرية شخصية، وكذا يمكن الاستعاضة عن اللحم البقري بلحم الغنم، مع مراعاة أنه سيحتاج إلى وقت أطول في الطهو.

يمكنك تقديم طاجن اللحم بالفخار الشهي مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج، بالهناء والشفاء!