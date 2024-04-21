“لعشاق هاري بوتر”.. شاومي تعلن عن Redmi Turbo 3 بتصميم مميز وسعر منافس

تمتلك شركة شاومي Xiaomi سجلًا مميزًا من إطلاق الهواتف الذكية ذات التصميمات الفريدة والمبتكرة، وأحدث هذه الإصدارات هو طراز Redmi Turbo 3 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في السوق المحلية في الصين، يتميز هذا الإصدار الخاص بطابع هاري بوتر مما يضفي عليه طابعًا ساحرًا ومميزًا يجذب عشاق هذا العالم الخيالي.

مواصفات Redmi Turbo 3

المواصفات هاتف شاومي Redmi Turbo 3 Harry Potter الشاشة 6.67 بوصة AMOLED معدل تحديث 120 هرتز، دقة 1.5K (1220 × 2712 بكسل)، دعم HDR10+، ذروة سطوع 2400 شمعة، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع UD وحدة المعالجة المركزية معالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735 ذاكرة الوصول العشوائي 12 أو 16 جيجابايت LPDDR5X الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0 الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل كاميرا السيلفي 32 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 90 وات نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة شاومي HyperOS الاتصال WiFi 7، 5G و 4G، بلوتوث 5.3، NFC، شريحتي اتصال نانو، USB-C المستشعرات التسارع، الضوء، الاتجاه، القرب، الجيروسكوب، الصوت، المغناطيسي ميزات أخرى نظام تبريد مميز، ميزة الإيماءات Air Gestures، ميزات الذكاء الاصطناعي السعر 500 دولار أمريكي (23.790 جنيها مصريا)

طراز هاري بوتر من شاومي Redmi Turbo 3