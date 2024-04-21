تكنولوجيا
“لعشاق هاري بوتر”.. شاومي تعلن عن Redmi Turbo 3 بتصميم مميز وسعر منافس
مواصفات Redmi Turbo 3
تمتلك شركة شاومي Xiaomi سجلًا مميزًا من إطلاق الهواتف الذكية ذات التصميمات الفريدة والمبتكرة، وأحدث هذه الإصدارات هو طراز Redmi Turbo 3 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا في السوق المحلية في الصين، يتميز هذا الإصدار الخاص بطابع هاري بوتر مما يضفي عليه طابعًا ساحرًا ومميزًا يجذب عشاق هذا العالم الخيالي.
مواصفات Redmi Turbo 3
|المواصفات
|هاتف شاومي Redmi Turbo 3 Harry Potter
|الشاشة
|6.67 بوصة AMOLED معدل تحديث 120 هرتز، دقة 1.5K (1220 × 2712 بكسل)، دعم HDR10+، ذروة سطوع 2400 شمعة، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع UD
|وحدة المعالجة المركزية
|معالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735
|ذاكرة الوصول العشوائي
|12 أو 16 جيجابايت LPDDR5X
|الذاكرة الداخلية
|256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت UFS 4.0
|الكاميرا الخلفية
|50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل
|كاميرا السيلفي
|32 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير مع شحن سريع 90 وات
|نظام التشغيل
|أندرويد 14 مع واجهة شاومي HyperOS
|الاتصال
|WiFi 7، 5G و 4G، بلوتوث 5.3، NFC، شريحتي اتصال نانو، USB-C
|المستشعرات
|التسارع، الضوء، الاتجاه، القرب، الجيروسكوب، الصوت، المغناطيسي
|ميزات أخرى
|نظام تبريد مميز، ميزة الإيماءات Air Gestures، ميزات الذكاء الاصطناعي
|السعر
|500 دولار أمريكي (23.790 جنيها مصريا)
طراز هاري بوتر من شاومي Redmi Turbo 3
- يعتبر طراز Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition الذي أطلقته شركة شاومي Xiaomi إصدارًا مميزًا ومحدودًا، حيث يتميز بتصميم ساحر مستوحى من عالم “هاري بوتر” السحري والمثير.
- يتميز التصميم بالأنماط الفريدة التي تستوحى مباشرة من القصة الأصلية، مما يضفي على الهاتف جاذبية خاصة ويجعله محبوبًا لعشاق هذا العالم السحري.
- يجمع الهاتف بين العناصر التكنولوجية الحديثة والسحرية ليحصل على مظهر رائع ومميز.
- يتمتع الجزء الخلفي للهاتف بقوس سحري داكن اللون، مما يضفي عليه لمسة ساحرة، بالإضافة إلى وجود الشعار الذهبي لمدرسة السحر “هوجورتس” وشعار “هاري بوتر” الشهير.
- صُممت علبة بيع هاتف Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition بعناية فائقة، حيث تتميز العبوة برسومات يدوية مبهرة لـ Diagon Alley، الشارع المشهور في قصص هاري بوتر، كما تحتوي العبوة أيضًا على مجموعة من الملحقات الفريدة مثل شاحن مخصص وغطاء حماية محدود الإصدار وشارة مدرسة Golden Hogwarts.
- بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الهاتف بواجهة مستخدم مميزة تجمع بين عناصر من عالم هاري بوتر ورسومات فنية فريدة وأيقونات ذهبية تعكس الأجواء السحرية، كما يأتي الهاتف مع مجموعة من الخلفيات المخصصة التي تصور منازل هوجورتس الأربعة، مما يضيف لمسة سحرية إلى شاشة الجهاز.