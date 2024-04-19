“بزيادة 100 ألف دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف لشهر مايو 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف لشهر مايو 2024

استبشر الكثيرون بإصدار مجلس الوزراء العراقي قرارا هاما برفع رواتب المتقاعدين لدعم هذه الفئة الكبيرة والتي تحتاج في هذا الوقت الى دخل إضافي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار، وتصل قيمة الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين الى مائة ألف دينار عراقي ليحصل المتقاعد الذي راتبه الشهري 400 الف دينار على 500 الف دينار بداية من شهر مايو القادم، والذي يتحصل على 500 دينار سيصبح راتبه 600 الف دينار عراقي، وسيتم صرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي الا لو وافق ذلك عطلة رسمية حينها، يتم التأجيل حتى نهاية العطلة.