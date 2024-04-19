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“بزيادة 100 ألف دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف لشهر مايو 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 7 ثواني
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وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 7 ثواني
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