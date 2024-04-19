“بزيادة 100 ألف دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف لشهر مايو 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف لشهر مايو 2024
استبشر الكثيرون بإصدار مجلس الوزراء العراقي قرارا هاما برفع رواتب المتقاعدين لدعم هذه الفئة الكبيرة والتي تحتاج في هذا الوقت الى دخل إضافي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار، وتصل قيمة الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين الى مائة ألف دينار عراقي ليحصل المتقاعد الذي راتبه الشهري 400 الف دينار على 500 الف دينار بداية من شهر مايو القادم، والذي يتحصل على 500 دينار سيصبح راتبه 600 الف دينار عراقي، وسيتم صرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي الا لو وافق ذلك عطلة رسمية حينها، يتم التأجيل حتى نهاية العطلة.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024
بخطوات بسيطة يمكن للمتقاعدين بالعراق الاستعلام عن الرواتب الكترونيا لمعرفة تفاصيل الراتب وقيمته بعد الزيادات الجديدة، وذلك عن طريق الخدمة الالكترونية التي اطلقتها وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، وفيما يلي طريقة الاستعلام بالخطوات :
- الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من قائمة الخدمات الالكترونية اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
- ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بالمستعلم بشكل صحيح ودقيق.
- بعد استيفاء كافة المعلومات اضغط على “استعلام”.
- لتظهر أمامك بعد لحظات جميع التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد.