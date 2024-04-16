“حملها حالاً” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf بكافة المحافظات على منصة مظلتي

ساعات قليلة تفصلنا على إعلان الحكومة العراقية عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، وذلك بعد زيادة الاستفسارات التي طرحها المواطنين في مختلف المحافظات وقد عملت وزارة العمل على توضيح الرابط الذي من خلاله يتم الاستعلام عن أسماء الاشخاص الذين تم قبولهم في الرعاية الاجتماعية، وذلك لمساعدة المواطنين الذين توفرت فيهم الشروط على معرفة قبولهم، وسوف نتعرف في هذا المقال على جميع التفاصيل المتعلقة بالكشوفات.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للتعرف على الأسماء الموجودة في كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة جميع المحافظات، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق بالإعلان عن رابط يمكن من خلاله الاستعلام عنها، من خلال الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا أو منصة مظلتي .

أو . من القائمة الرئيسية لموقع الوزارة قم باختيار أيقونة خدمات الرعاية الاجتماعية.

من ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سوف تظهر لك مجموعة من الخيارات من بينها خيار الاستعلام عن الكشوفات.

قم باختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها والمحافظة التابع لها.

من ثم قم بكتابة اسم المستخدم، ورقم الهوية الوطنية، وانقر على خدمة الاستعلام.

سوف تظهر لك كشوفات المشمولين قم بتحميلها واستخراج الاسم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2024

تم تحديد مجموعة من المعايير والشروط والمتطلبات الخاصة باستحقاق الرعاية الاجتماعية في العراق 2024، وهي تتمثل في الآتي:-