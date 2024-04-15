5 أيام فقط.. موعد سريان قرار تخفيض المخالفات المرورية ودخوله حيز التنفيذ

لم يتبقى إلا 5 أيام فقط وسيتم تنفيذ قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% والذي من المقرر أن يبدأ يوم 9 شوال 1445 الموافق 18 أبريل 2024، وقام متحدث الإدارة العامة للمرور بالمملكة “العقيد منصور الشكرة” بتجديد التصريح عن سداد المخالفات المرورية والتي يتم سدادها من خلال “نظام سداد” أو “منصة إيفاء”.

تخفيض المخالفات المرورية يدخل حيز التنفيذ

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تطبيق المادة (75) الخاص إلى نظام المرور على المخالفات المرتكبة بداية من يوم 18 مارس 2024، وذلك وفقًا للإعلان الجديد على نفس المادة التي تنص على تخفيض المخالفة الواحدة بنسبة 25%.

بعد 5 أيام.. تخفيض المخالفات المرورية يدخل حيز التنفيذ.#تخفيض_المخالفات_المرورية https://t.co/wChUkDVifK — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 13, 2024

أما بالنسبة إلى الحالات لا يمكنها الإستفادة من التخفيض خاصة بنسبة 25%، فهم الذين انقضى مهلة 15 يومًا للسداد ولم يقوموا بتقديم طلب الحصول على مهلة 90 يومًا، أو في حالة انقضاء مهلة 30 يومًا من المهلة التابعة إلى 90 يومًا للسداد إذا قام بطلبها.

سريان التخفيض

أنه منذ وقت أعلنت إدارة المرور بالمملكة عن قرار تخفيض المخالفات المرتكبة وستكون المهلة 6 أشهر لدفع المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة تصل إلى 50% بداية من يوم 10 شوال 1445 الموافق 18 مارس 2024، وقد شمل قرار تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة كل من مواطنين مجلس التعاون لدول الخليج والمواطنين السعوديين والمقيمين.

كما أوضحت وزارة الدخلية أنه تم تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بقيمة 50% من مجموع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على مرتكبي المخالفات، وسيكون هذا بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مناشدة أصحاب المركبات بسرعة المشاركة في المبادرة والإستفادة من التخفيضات الكبيرة المقررة.