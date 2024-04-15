هنــاك ميزة مخفية محدش يعرفها في الواتس اب.. اكتشفها وخليك مسابق الكل!!

ميزة مخفية محدش يعرفها في الواتس اب، من اكثر الاشياء التي يتم البحث عنها حيث يمكن من خلالها مشاهدة حالة الواتساب دون أن يعرف صاحب الحالة، لذلك سوف نقوم بتوضيح افضل طريقه دون اللجوء الى برامج بحيل بسيطة ويمكن مشاهده حالات الواتساب الآخرين دون علمهم وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل في السطور التالية.

ميزة مخفية محدش يعرفها في الواتس اب

يمكن مشاهدة حالة الواتساب دون ان يعرف صاحبها من خلال استخدام تطبيقات خارجية حتى يتم مشاهده الحالات الخاصة بالواتس اب دون معرفة الطرف الاخر ولكن هذه الطريقة غير قانونية ومن الممكن أن تضع الهاتف في خطر.

طريقه مشاهده حاله الواتساب دون معرفة صاحبها في الاندرويد

يمكن مشاهدة حالة واتساب الآخرين دون علمهم عن طريق اتباع عدد من الخطوات في الاعدادات ولكن يجب توخي الحذر فهذه ميزة مخفية محدش يعرفها في الواتس اب وجاءت الخطوات على النحو التالي:

يجب اولا التأكد من اتصال الهاتف بالانترنت.

فتح تطبيق الواتساب على الايفون والاندرويد.

النقر على الثلاث نقاط في جهاز الاندرويد ثم على الإعدادات.

في حالة الايفون النقر مباشرة على كلمة الإعدادات.

النقر بعد ذلك على الحساب ثم زر الخصوصية.

القيام بالضغط على إيقاف مؤشرات قراءة الرسائل.

في حالة القيام بتفعيل مؤشرات القراءة سوف يتم التعرف من قبل صاحب حاله الواتس انك قمت بمشاهدة الحاله.

مشاهده حاله الواتساب دون معرفة صاحبها في والايفون

ميزة مخفية محدش يعرفها في الواتس اب وهي رؤية حالة واتساب بدون معرفه صاحب الحالة في الايفون يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الوتساب على الهاتف المحمول سواء الايفون او الاندرويد.

الضغط بعد ذلك على زر الحاله.

فتح مدير الملفات على الهاتف المحمول.

التوجه الى الضبط وتفعيل زر اظهار الملفات المخفيه.

الدخول إلى ستيتيوس المسؤول عن تخزين الحالات.

القيام بفتح الفيديو او الصوره من خلال عرض الوسائط.

طريقة تنزيل تطبيق واتساب

لتنزيل تطبيق واتساب والاستمتاع بميزة مخفية محدش يعرفها في الواتس اب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

كتابة تطبيق واتس اب في خانة البحث.

الضغط على زر تنزيل.

الموافقة على جميع الأذونات.

سيتم تنزيل التطبيق في الحال.

قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك

ثم كتابة رمز التحقق ليتم تفعيل الحساب.

اخفاء حالة الاتصال بالانترنت عالواتساب

هناك ميزة مخفية محدش يعرفها في الواتساب وهي أن تقوم بإخفاء كونك متصل بالانترنت وذلك حفاظا على الخصوصية التامة للمستخدم، وتتم هذه العملية عن طريق اتباع الخطوات التالية: