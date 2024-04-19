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“300 دينار فوري في محفظتك Tunisia scholarship“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط المطلوبة وزارة الشؤون الاجتماعية eservices.social.gov.tn
منحة 300 دينار تونس 2024
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024 يجب العلم أنه يتم صرف تلك المنحة بشكل شهري داخل تونس للأسر الفقيرة والتي لا تمتلك مصدر دخل ثابت وذلك من أجل معاونة الأسر في توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم ورفع العبء على المواطنين وتوفير مستوى اقتصادي أفضل لهم، ولكن يتم التقديم على المنحة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا.
وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024
وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه تم إطلاق ذلك البرنامج منذ عام 2018 والذي يتم صرفه حتى الوقت الحالي، قامت الوزارة بإنشاء موقع إلكتروني يمكنك من خلاله التقديم على منحة 300 دينار وذلك باتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالآتي:
- في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون التونسية.
- من الصفحة الرئيسية التي سوف تظهر أمامك قم بالنقر على زر إنشاء حساب.
- يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة التي تخص المتقدم.
- يوجد مجموعة من الوثائق التي يجب إرسال من أجل التحقق من البيانات المدخلة.
- أخيرا قم بالضغط على خانة إرسال الطلب، وسوف يتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المعنية والتواصل معك.
شروط التقديم على منحة 300 دينار تونس
قامت الوزارة بوضع لائحة من الشروط التي يجب التأكد من توافرها لديك قبل التقديم على على منحة 300 دينار وهي:
- يشترط أن يكون الدخل الشهري للأسرة المتقدمة أقل من 180 دينار.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.
- يتطلب من المتقدم التواجد داخل الدولة دائما.
- عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.
- يجب أن يكون المتقدم ليس لديه القدرة على تسديد المصروفات المدرسية لأبنائه.