“جامد” أقوي هاتف من ريدمي ممكن تشتريه : أفضل هاتف بدون ولا غلطة ولا عيب تقريبا!!

أقوي هاتف من ريدمي التي تشتهر بإصدار هواتف بمميزات عالية الجودة مع سعر مناسب لذلك فالشركة تمتلك شعبية كبيرة في مجال بيع الهواتف المحمولة لذلك فهي واحدة من الشركات التي فرضت نفسها على السوق بإنتاج أفضل الهواتف بإمكانيات مميزة من حيث سعة البطارية ودعمها للشحن السريع مع تصميم كاميرا عالية الجودة.

أقوي هاتف من ريدمي

أقوي هاتف من ريدمي Redmi Note 13 pro المصمم بعدد من المميزات حيث إن شركة شاومي الصينية اشتهرت بإصدار مجموعة من الهواتف المحمولة بإمكانيات مميزة كالآتي:

يمتلك الهاتف كاميرا بإمكانيات عالية الجودة مع بطارية تدعم الشحن السريع وبقوة مميزة، بالإضافة للشاشة التي تتمتع بحماية عالية مع تصميم مميز وعالي الجودة للهاتف.

مصمم ظهر الهاتف من الزجاج الجميل الشكل مع قدرته على مقاومة الغبار والماء، فهو مصمم للفئة المتوسطة، مصمم بمعالج ميديا تك قوى مع ذاكرة تخزين عالية الجودة بالإضافة لوجود بصمة الإصبع في أسفل الشاشة.

مميزات أقوى هاتف من ريدمي

يمتلك الهاتف مجموعة كبيرة من المميزات في التصميم، بحيث جاء تصميم هاتف Redmi Note 13 pro بجودة عالية ويضم أقوى هاتف من ريدمي مجموعة كبيرة من المميزات التي جاءت كالتالي:

الهاتف مصمم تصميم مميز مع خامات ممتازة بالإضافة إلى ظهر زجاجي مع إطار بلاستيكي مع القدرة على مقاومة الماء والغبار.

الهاتف من نوع معالج ميديا تيك قوي مع ذاكرة تخزين قوية.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل حيث توجد ثلاث كاميرات خلفية تبلغ دقتها 200 ميجا بكسل مما يتيح إمكانية تصوير فيديو عالي الجودة.

الهاتف يعتمد على شاشة محمية من نوع أموليد وبحجم يصل ل 6.67 بوصة مع دقة 1.5k وسطوع يصل ل 1800 شمعة، مع معدل تحديث 120 هرتز، لذلك فهو يتم شحنه خلال 20 دقيقة فقط.

يبلغ سعر الهاتف 20 ألف جنيه للنسخة 256 جيجا بايت.

عيوب هاتف Redmi Note 13 pro

يعتبر هذا الهاتف اقوى هاتف من ريدمي، لما يمتلكه من مميزات عديدة تفوق الكثير من الهواتف الأخرى، ولكنه يحتوي الهاتف على عدة عيوب يجب توضيحها، هذه العيوب هي:

كاميرا الهاتف الأمامية لا تدع تصوير فيديو 4k. لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي. فقدان إمكانية التقريب البصري. لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري. غياب منفذ 3.5 مم لسماعات الأذن.

أقوى هاتف من ريدمي Redmi Note 12 Pro

يعتبر هذا الهاتف أقوى هاتف من ريدمي لما يمتلكه هذا الهاتف من مميزات عديدة كالآتي: