“هُنـــــا 20.000 دينار جزائري زيادة فورية“ الصندوق الوطني للتقاعد يعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 بالزيادة الجديدة في الجزائر

يتساءل عدد كبير من المستفيدين عن موعد نزول رواتب المتقاعدين في الجزائر وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري لفئة كبار السن داخل الدولة وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي لديهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، ولكن يجب العلم أنه الجهات المسؤولة قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها عند التقديم على راتب التقاعد، وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

موعد نزول رواتب المتقاعدين في الجزائر

وفقا لما أعلن عنه مدير صندوق التقاعد بالدولة أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة تصل حتى 5٪ وأوضح أيضا أن الزيادة متغيرة وليست ثابتة وتتوقف على قيمة الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد بمعنى أنه كلما قل الراتب كلما زادت نسبة الزيادة والعكس صحيح، وسوف يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر مايو القادم وسوف تكون على النحو الآتي:

المتقاعدين الذين رواتبهم أقل من عشرون ألف دينار سوف تكون الزيادة الخاصة بهم هي 5٪.

بينما الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى العشرون ألف دينار سوف تكون الزيادة المقرر بنسبة 4٪.

المتقاعدين رواتبهم تتراوح ما بين خمسين ألف دينار وثمانين ألف دينار سوف يحصلوا على زيادة بنسبة 3٪.

أما الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى الثمانون ألف دينار سوف تكون الزيادة المقرر بنسبة 2٪.

شروط التقديم على راتب التقاعد في الجزائر

أعلن الصندوق الوطني التقاعد داخل الدولة بالإعلان عن الشروط التي يجب التحقق من توافرها عند التقديم على راتب التقاعد وهي كالتالي: