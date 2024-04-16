ما هي أسعار سيارة فيات في الجزائر مع استمرار العروض من البنوك لاقتناء سيارة حديثة موديل 2024 من FIAT

أسعار سيارة فيات في الجزائر تساءل عنها الكثيرين وذلك بعد كشف الستار من شركة فيات عن العروض الجديدة والتخفيضات التي تم إطلاقها والتي من شأنها أن تحدث تأثير كبير في سوق السيارات في الجزائر وخاصة السيارات المستعملة، وتضمن التخفيضات التي أطلقتها شركة فيات بالجزائر تشكيلة مختلفة من السيارات، وفيما يلي سوف نستعرض بالتفصيل أسعار سيارة فيات.

أسعار سيارة فيات في الجزائر

بعد ترقب المواطنين وطول انتظار لاسعار سيارة في الجزائر قامت الشركة المنتجة بالإعلان عن العروض والتخفيضات، وجاءت أسعار السيارات كالتالي:

سيارة فيات تيبو بجميع الفئات أصبح سعرها 295.5 مليون.

سيارة تيبو سيتي بسعر 314.5 مليون سنتيم.

سيارة تيبو لايف بسعر 332.5 مليون سنتيم.

سيارة فيات دوبلو بسعر 314.9 مليون سنتيم.

كذلك سيارة فيات سكودو بسعر 382.5 مليون سنتيم.

مواصفات سيارة فيات 500 موديل 2023

سيارة فيات 500 موديل 2023 وهو تعد من أشهر سيارات الهاتشباك، حصدت السيارة شهرة كبيرة واهتمام الكثير من المستهلكين وخاصة الشباب ممن يفكرون الحصول على سيارة شبابية تتميز بصغر حجمها، أما بالنسبة لمواصفات سيارة فيات 500 موديل عام 2023 فهي كالآتي: