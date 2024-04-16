أركب العربية اللي نفسك فيها…مواصفات وسعر سيارة إم جي ZS موديل 2024 الجديدة كلياً من الشركة العملاقة

سعر سيارة إم جي ZS موديل 2024 يشهد السوق المصري حاليًا توافر عدة موديلات من العربيات لعام 2024، ويتزايد البحث حول سعر سيارة إم جي ZS موديل 2024، حيث قامت شركة صينية لصناعة السيارات مؤخرًا بإطلاق العديد من الموديلات الحديثة التي تلائم ظروف ومتطلبات السوق المصرية، ومن بين أبرز الطرازات الجديدة التي تم طرحها هي السيارة إم جي ZS 2024 ذات تصنيف SUV، وهي من السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

سعر سيارة إم جي ZS موديل 2024

يمكن العثور على الطراز الأساسي من سيارة MG ZS لعام 2024 في الأسواق بقيمة 989,000 جنيه، بينما الطراز الثاني متوفر بسعر 1,009,000 جنيه، في حين يأتي الطراز الثالث من السيارة بسعر 1,029,000 جنيه.

مواصفات سيارة إم جي ZS موديل 2024

يأتي طراز سيارة إم جي 6 لعام 2024 مزودًا بمجسات للمساعدة في الركن الخلفي وكاميرا خلفية للاصطفاف، وتحتوي السيارة أيضًا على تقنية للحفاظ على الاتزان أثناء الهبوط في المنحدرات، بالإضافة إلى ذلك، تتميز السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الكتروني لتوزيع قوة الفرملة EBD، وتتميز ب: