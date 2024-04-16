يا بختك لو هتستفيد|… شروط الحصول على سيارة معاقين بمرافق 2024 بكارت الخدمات المتكاملة الجديد من وزارة التضامن الاجتماعي

شروط الحصول على سيارة معاقين بمرافق، خلال الساعات الماضية تزايدت الأسئلة المتعلقة بشأن الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على سيارة المعاقين، حيث أوضحت الوزارة أن هذه السيارة تم تأهيلها لتناسب هذه الفئات، كما أنها تقدم لهم كافة الخدمات بسهولة كبيرة، لذلك قامت الوزارة بتحديد شروط صارمة من أجل الحصول على هذه السيارة، كما يجب أيضًا توفير الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين، وشرط أساسي للحصول على هذه السيارة أم يكون المتقدم يحمل كارت الخدمات المتكاملة، تابع معي لمعرفة الشروط اللازمة للحصول على السيارة، وغيرها من التفاصيل الهامة.

شروط الحصول على سيارة معاقين بمرافق

كما ذكرت أن هناك عدة شروط لازمة من أجل الحصول على سيارة المعاقين، والجدير بالذكر أن هذه السيارة تكون مجهزة حسب التقرير الطبي الذي يتم إعداده من قبل القومسيون، لذلك يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي الذي يتم وضعه، وكما ذكرت أن يجب أن يكون المتقدم حاصل على كارت الخدمات المتكاملة الذي يوفر لحامله العديد من الخدمات المقدمة من الدولة، من أجل التسهيل عليهم في مختلف مؤسسات الخدمات، والتي بالتأكيد من ضمنها هو الحصول سيارة المعاقين، التي تكون مجهزة حسب كل حالة، ويمكن تلخيص هذه الشروط كما وضحها خليل محمد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي كالآتي:

الجنسية المصرية شرط أساسي للحصول على هذه السيارة.

يجب أن يتم تسجيل السيارة بإسم الشخص المعاق.

لا يمكن التصرف في هذه السيارة إلا بعد مرور خمسة سنوات، سواء بيعها أو منحها لشخص آخر.

يجب أن يتم تحديد مدى نسبة الإعاقة لدى المتقدمين.

يجب أن تكون السعة اللترية لهذه السيارة 1600 سي سي.

مدى تحديد نوع الإعاقة

تمت الإشارة إلى أنه يتم اختيار الإعاقة حسب القانون واللوائح التنفيذية إذا كانت إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية أو إعاقة نفسية، أو أمراض دم، أو أمراض قلب، بعد ذلك يجب أن يتم اختيار مكان الكشف الكبير وتاريخ الكشف، كما يجب أن يتم تحديد مكان الجمرك المطلوب.