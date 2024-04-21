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“استــعلم عــن اسمــك هُنـــــا mohesr.gov.iq“ اسماء المقبولين في مسابقة تعيينات عقود التربية 2024 وزارة التربية العراقية
تعيينات عقود التربية بالعراق
قامت وزارة التربية العرقية بإطلاق مسابقة عقود التربية وقام بالتسجيل عدد كبير من الأشخاص وذلك لأنها تساعد العاملين في مجال التدريب الحصول على فرص عمل ثابتة والهدف من ذلك مساعدة العاطلين عن العمل إيجاد فرص عمل والحد من مستوى البطالة داخل الدولة والارتقاء بالمستوى المعيشي لدى المواطنين ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المسابقة وفق مجموعة من الشروط، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط تعيينات وزارة التربية والتعليم بالعراق، وسوف نوضح لكم أيضا رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين.
شروط تعيينات وزارة التربية والتعليم بالعراق
قامت وزارة التربية في العراق بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على مسابقة عقود التربية ومن أبرز تلك الشروط:
- يشترط على المتقدم أن يكون خريج مؤهل عالي في التخصصات المطلوبة.
- يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية بالعراق
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية والتي تكون كالتالي:
- في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية بالعراق.
- من القائمة الموضحة أمامك قم بالضغط على زر أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية.
- ثم بعد ذلك يرجى النقر على زر مسابقة تعيين 50 ألف معلم.
- قم بإدخال كل من الرقم الامتحاني الخاص بك بالإضافة إلى تاريخ ميلادك.
- أخيرا بمجرد الضغط على زر البحث سوف تظهر النتيجة الخاصة بك.